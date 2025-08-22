(22 de agosto del 2025. El Venezolano).- Mauro Morandi, conocido por la prensa como el “Robinson Crusoe” italiano, murió a comienzos de este año a los 85 años luego de pasar más de tres décadas en completo aislamiento en la isla de Budelli, cerca de Cerdeña.



Su muerte ocurrió de acuerdo a Infobae, en la ciudad de Modena, al norte de Italia, tras un deterioro de su salud después de un accidente y una estadía en un hogar de cuidados. El vínculo de Morandi con Budelli comenzó en 1989, cuando su catamarán sufrió una avería mientras intentaba llegar a la Polinesia.

“Exasperado por el consumismo, la política y otros aspectos de la sociedad, me hice a la mar en busca de mi paraíso”, comentó en una entrevista con The Guardian en 2021.

Al descubrir que el cuidador de la isla estaba a punto de jubilarse, Morandi decidió quedarse y hacerse cargo del lugar, abandonando definitivamente la idea de completar su travesía náutica. Durante 32 años, vivió solo en Budelli, instalándose en un refugio construido durante la Segunda Guerra Mundial. Asumió la tarea de preservar las playas y los caminos de la isla, y se dedicó a educar a los turistas sobre el ecosistema local.

“Cuidé la isla sin problemas durante años, manteniendo sus playas limpias y enseñando a los visitantes de verano sobre su entorno”, relató en ese momento que fue entrevistado.