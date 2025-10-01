(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- El ícono del pop británico, Robbie Williams, ha revelado que padece el síndrome de Tourette, una condición que, en su caso, se manifiesta a través de pensamientos intrusivos en lugar de tics físicos.

El artista hizo la confesión durante su participación en un pódcast, en el marco del Mes de Concientización sobre el TDAH.

Williams, de 51 años, admitió que el diagnóstico ha marcado su carrera, confesando sentir un «terror» paralizante antes de las actuaciones en vivo, a pesar de su carismática imagen pública.

El cantante también habló abiertamente sobre sus continuas batallas con el TDAH, la ansiedad y sus adicciones pasadas, ofreciendo una mirada honesta a su compleja relación con la salud mental, reseñó Infobae.