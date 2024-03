(29 de febrero del 2024. El Venezolano).- Francisco Ramos, Luis Chataing y este servidor suman ya 3 comediantes que han asumido el reto de hacer Stand Up en ingles, aunque como comunicador social me he especializado en escribir sobre la politica Estado Unidense, debo hacer un parentesis para expresar mi total felicitación y orgullo por ese movimiento de Luis Chataing para hacer un Stand Up en Ingles.

Por: Carlos Pereira

Se de primera mano el reto que esto significa, sobre todo para los que ya llegamos a USA forjados en Venezuela, en el caso de Francisco Ramos que es forjado acá en USA, se ha abierto camino hasta en doblajes de personajes y peliculas de Holliwood como Rio, lo cual representa un Gran logro, no es menos cierto que aunque es un producto Americano nacido en Venezuela, ha roto barreras al cautivar el publico Anglo y Latino Estado Unidense, en un Mercado muy dificil y competitivo para un Venezolano Americano, mis mas sinceras reverencias a Francisco. Pero una muy grande que me llena de orgullo ee para mi amigo de hace muchos años Luis Chataing.

Cuando yo lo hice en el Improv de Miami fué un exito gracias a dios, y estoy seguro que lo mismo será para Chataing en el Improv de los Angeles, Luis estará acompañando a Ramos en Netflix es un chiste como se titula el evento en Ingles, esto es en definitiva lo que todo humorista que se considere completo debe proponerse y hacer para poder hacer el Cross Over y en Stand Up es la meta mas importante a cumplir y el Improv la Meca del oficio.

Aunque muchos ni se lo imaginan es un paso que completa la Carrera de quienes nos hemos dedicado y se siguen dedicando a esto.

El Improv de los Angeles tendrá una noche de lujo de la Comedia VenezolanaAmericana, esto es solo para Valientes y los mas versatiles del genero, Felicidades a estos 2 colegas y porsupuesto Luis Chataing por atreverse. Compartimos la misma visión y como me lo dijo Donoso antes de morir y quien me ayudó a escribir aquella rutina en Ingles son puertas que solo hay que llenarse de valor y abrirlas, Bienvenido al Club de los Multi Task Luis.

Espero ver crecer esta Elite de Stand Up VenezolanoAmericano en Ingles, una comedia diferente, de buen gusto, con exquisito sentido del Humor, de mucho nivel, al resto de los colegas