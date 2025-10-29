(29 de octubre del 2025. El Venezolano).- La ciudad de Río de Janeiro vivió esta semana la operación policial más letal de su historia reciente, con un saldo de 132 personas fallecidas, entre ellas cuatro agentes, según cifras divulgadas por la Defensoría Pública regional. El operativo, dirigido contra miembros del Comando Vermelho —una de las facciones criminales más poderosas de Brasil—, se desarrolló en los complejos de favelas de la Penha y el Alemão.

EFE indica que, durante la intervención, que movilizó a 2.500 policías y decenas de vehículos blindados, se ejecutaron 81 arrestos, se incautaron 93 fusiles y media tonelada de drogas. Sin embargo, el despliegue generó una ola de violencia sin precedentes, con bloqueos en vías principales, suspensión de servicios públicos y cierre de escuelas y centros de salud en la zona norte de la ciudad.

La Defensoría Pública acompañó desde la madrugada las búsquedas en las favelas y la identificación de cadáveres en institutos forenses. También recabó testimonios de familiares y vecinos para contribuir a una respuesta institucional ante lo que calificó como “violencia estatal nunca vista”.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, reconoció que la cifra oficial de víctimas podría aumentar en las próximas horas. Mientras tanto, organizaciones internacionales como la ONU han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y el impacto en comunidades vulnerables.

Este operativo, que pretendía ejecutar 100 órdenes de prisión, reabre el debate sobre las estrategias de seguridad en Brasil y la necesidad de fortalecer mecanismos de protección ciudadana, justicia social y prevención del delito en contextos de alta desigualdad.

