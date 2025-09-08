(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El artista puertorriqueño Ricky Martin fue honrado con el primer premio Latin Icon Award en los MTV Video Music Awards (VMA), en conmemoración del 26º aniversario de su primera presentación en el evento. El galardón, que reconoce su extensa y exitosa trayectoria en la música, le fue entregado por la actriz y cantante Jessica Simpson, quien lo describió como un ídolo e inspiración.

Simpson recordó su experiencia como telonera de la gira «Live in la vida loca» de Martin en 1999, destacando su dinamismo como artista. «Es un gran honor para mí entregar el primer premio MTV Latin Icon Award a Ricky Martin», expresó, reseñó El Nacional

En 1999, Martin hizo historia al convertirse en el primer artista masculino latino en ganar el premio a Mejor Video Pop en los VMA, llevándose a casa un total de cinco galardones esa noche. Al recibir el nuevo premio, el cantante agradeció a sus fans tras una enérgica presentación en el escenario, que incluyó un popurrí de sus grandes éxitos como «La Copa de la Vida» y «Livin’ la vida loca».

