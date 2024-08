(15 de agosto del 2024. El Venezolano).- La grabadora de voz del avión ATR-72 de Voepass que se estrelló el pasado viernes en Vinhedo (SP), Brasil, registró las conversaciones de los pilotos y reveló los momentos previos a la tragedia que cobró la vida de 62 personas, según informó la cadena TV Globo.

De acuerdo con el audio, el copiloto solicitó aumentar la potencia del avión tras identificar una pérdida repentina de altitud, poco antes del impacto.

Según el citado medio, los datos muestran que la aeronave perdió altitud de manera súbita, lo que motivó al copiloto a solicitar “dar potencia” para estabilizar el avión. Un minuto después, la grabación termina con sonidos de gritos y un estruendo, corroborando el intento fallido de recuperar el control antes de la colisión.

En la transcripción del audio, que cubre cerca de dos horas de grabación, el copiloto pregunta al piloto acerca de la situación y sugiere que el avión necesitaba “más potencia” para estabilizarse, reseñó Infobae.

La investigación del accidente del ATR-72 continúa, y aún no se ha establecido la causa precisa del incidente. El análisis del audio no ha revelado señales de alertas comunes, como indicios de fuego, fallos eléctricos o problemas en el motor. Una de las teorías consideradas es la acumulación excesiva de hielo en las alas del avión, pero hasta ahora, esta hipótesis no ha sido confirmada ni descartada por las autoridades.

El avión turbohélice de la aerolínea Voepass, se dirigía de Cascavel a San Pablo cuando se estrelló en Vinhedo, a unos 80 kilómetros al noroeste de la ciudad, alrededor de las 13:30 hora local (16:30 GMT). En el accidente, todos los ocupantes murieron, entre ellos ocho médicos que viajaban a una conferencia de oncología.

“Eran personas acostumbradas a salvar vidas y ahora perdieron las suyas en circunstancias muy trágicas”, lamentó el gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, ante los periodistas en Vinhedo, añadiendo que amigos suyos viajaban en el avión al momento del desplome. “Es un día triste”.