(01 de septiembre del 2025. El Venezolano).- En una emotiva entrevista con Diane Sawyer, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, reveló que el actor ha sido trasladado a una vivienda adaptada de una sola planta con cuidados las 24 horas, y ya no comparte casa con ella.
Heming describió la decisión como «una de las más difíciles», pero necesaria para el bienestar y la seguridad de Willis, quien padece demencia frontotemporal (FTD).
Según Heming, la capacidad de comunicación del actor de 70 años ha empeorado y «está perdiendo el lenguaje». La familia ha aprendido «una forma diferente» de comunicarse con él, aunque su estado físico general sigue siendo bueno, reseñó El Nacional
La decisión de trasladarlo a una residencia cercana fue tomada para que sus hijas, de 11 y 13 años, puedan visitarlo con frecuencia sin que sus vidas diarias se vean completamente alteradas.
La exesposa del actor, Demi Moore, y las hijas mayores también forman parte de su círculo de apoyo.