(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- En un contexto de creciente tensión geopolítica con Venezuela, la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos (22nd MEU) reveló este domingo la realización de un intenso entrenamiento con fuego real en aguas del mar Caribe

. Las prácticas de tiro, llevadas a cabo el pasado 15 de septiembre a bordo del buque de asalto USS San Antonio, fueron hechas públicas a través de redes sociales.

La publicación llega en un momento en que las costas venezolanas se encuentran rodeadas por un significativo despliegue militar estadounidense, que incluye buques de guerra y aviones de combate.

