(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Las autoridades de la República Dominicana informaron que han recuperado 377 paquetes de presunta cocaína, que se encontraban a bordo de una embarcación bombardeada por el Ejército de los Estados Unidos en aguas del mar Caribe.

El incidente forma parte de la operación antinarcóticos que Washington ha desplegado en la región.

Según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicana, la lancha transportaba un total de 1,000 kilos de la sustancia ilícita y sus tres ocupantes murieron en el ataque. La incautación tuvo lugar a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, en el suroeste del país.

El organismo antidroga explicó que la operación se llevó a cabo «en estrecha coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South)». La lancha, del tipo «Go Fast», se dirigía a territorio dominicano con la intención de utilizar el país como punto de tránsito para llevar la droga a Estados Unidos. La DNCD activó el protocolo de seguridad correspondiente tras ser alertada de la incursión, reseñó El Pitazo