(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- Un informe del New York Times señala que Marco Rubio, actual asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado, estaría encabezando una iniciativa dentro de la administración Trump para intensificar la presión militar sobre Venezuela y forzar la salida de Nicolás Maduro.

Según funcionarios anónimos, el Ejército estadounidense ha evaluado realizar operaciones dentro de territorio venezolano contra presuntos narcotraficantes.

La justificación de estas acciones se basa en la acusación del Departamento de Justicia que vincula a Maduro con el Cartel de los Soles.

El plan contaría con el respaldo de altos funcionarios de inteligencia. Mientras tanto, miembros de la oposición venezolana en el exilio aseguran mantener conversaciones con agencias de EE.UU. para una eventual transición, aunque la Casa Blanca ha negado oficialmente cualquier coordinación más allá de su operación antinarcóticos, reseñó El Nacional