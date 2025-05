(30 de mayo del 2025. El Venezolano).- El doctor René Sotelo es un venezolano que definitivamente nos llena de orgullo a todos, tanto dentro como fuera del país, pionero y líder internacional en cirugía robótica y laparoscópica, con más de 25 años de experiencia en el uso de estas técnicas para tratar tanto cánceres urológicos como afecciones benignas, destaca nota de Estampas.

Su reconocimiento mundial se ratificó en 2008, cuando describe y publica en el Journal of Urology la técnica de la Prostatectomía Simple por robot para tratar la Hiperplasia Benigna de Próstata con los beneficios y resultados de la mínima invasión, lo que se ha convertido en impactar el bienestar de millas de pacientes alrededor del mundo.

Desde 2017 ostenta el cargo de Director Médico del Departamento de Medicina Internacional de la Universidad del Sur de California. Es un investigador distinguido, que ha publicado más de 120 artículos en revistas, 54 capítulos de libros y seis libros de texto, recibido 38 premios internacionales de asociaciones científicas y gubernamentales por su destacada labor.

Ha sido profesor invitado en 38 universidades de 22 países, donde ha realizado demostraciones de técnicas robóticas y laparoscópicas avanzadas en simposios quirúrgicos en directo. Ha formado más de 76 becarios de postgrado de 16 países en urología robótica y laparoscópica.

El doctor Sotelo participa en la formación de los médicos residentes ACGME y de más de 40 becarios en oncología urológica mínimamente invasiva. Cuenta además con un máster en Gestión de Medios Digitales por la USC Annenberg School for Communication and Journalism.

Está reconocido entre los mejores urólogos de Estados Unidos por el Consumers Research Council. Su experiencia en cirugía robótica y laparoscópica avanzada supera los 4.000 casos personales, lo que le sitúa entre los más experimentados del mundo.

¿Dónde podemos ver los principales aportes del doctor René Sotelo a la urología?

Uno de mis principales aportes ha sido en la descripción de técnicas quirúrgicas y su difusión en la literatura médica. Destaco especialmente la Prostatectomía Simple Robótica, que describió y publicó en el Journal of Urology en 2008.

¿Qué avance representó esta técnica?

Esta técnica transformó la forma en que tratamos la Hiperplasia Benigna de Próstata, reemplazando la cirugía abierta en casos de grandes adenomas, por la cirugía robótica de mínima invasión, con todos los beneficios al paciente que eso supone. Hoy es un procedimiento estandarizado a nivel mundial e incluido en las guías americanas de urología como la mejor alternativa para próstatas de más de 100 gramos.

¿La robótica ha sido su aliada?

Por supuesto, con la descripción de novedosas formas de reparar las fístulas con la plataforma del robot, tanto de fístulas vesicovaginales como fístulas rectouretrales o recto-vesicales, fístulas complejas.

¿En qué otros ámbitos ha sido valiosa la robótica?

También ha sido importante como llevar el manejo de la linfanectomía para cáncer de pene con la plataforma de robot. Cómo estandarizar la técnica para disminuir la complejidad y la morbilidad de estos procedimientos. Y esto es clave, pues este es un cáncer que en muchos de los casos se toma avanzado. Las personas no acuden a tiempo al médico por vergüenza, miedo o desconocimiento. Entonces, poder unificar y documentar sobre estas condiciones es muy necesario, además de relevante.

Hablemos de su aporte a los médicos…

Sin duda, el mayor aporte son los más de 76 médicos de 16 países del mundo a quienes ayudaron a formarse, tanto en Venezuela como en California, donde residió. Saber que puedo replicar conocimiento y ayudar a miles de personas formando a médicos de cualquier parte del mundo es una labor que me reconforta, que me conecta siempre con la vida y con quienes se abren paso para hacer Medicina. Ver avanzar a quienes forman, compartir con ellos la posibilidad de hacer juntos academia, de eventualmente coincidir como oradores en un congreso o de operar juntos, pasados ​​los años, es una satisfacción inmensa.

Podríamos definirnos que son las fístulas complejas.

Las fístulas complejas son comunicaciones anormales que, generalmente, suceden después de procesos inflamatorios, luego de cirugías como histerectomías o luego de radioterapias o terapias focales para diferentes órganos donde se comunican en forma anormal, ya sea la vagina con la vejiga, la vejiga con el recto, el riñón con el sistema, con el colon. Y estas comunicaciones anormales, por supuesto, hacen salir orina o contenido intestinal por vías distintas.

¿Cuáles serían sus contribuciones al manejo de fístulas complejas en urología y el impacto de sus innovaciones en este campo?

El gran aporte ha sido describir cómo repararlas mediante el uso de la plataforma robótica. Esta es una condición que es devastadora para la persona, pues le roba su dignidad en un 100%; sanarla, devolverle la dignidad perdida y la posibilidad de retomar su vida es, como médico, muy gratificante. Trabajó mucho en documentar esta condición y en cómo realizar el abordaje y reparar estas fístulas con la plataforma del robot. Escribí un libro sobre esto para ayudar a otros médicos a tomar mi experiencia, y entre mis temas de conferencias siempre escojo este para replicar lo aprendido.

¿Cómo proyecta usted el futuro de la urología con la incorporación de la Inteligencia Artificial?

El impacto de la Inteligencia Artificial ha sido impresionante en todos los campos y la medicina no escapa de ello. Fundamentalmente, está tomando muchísima fuerza en el tema diagnóstico y en el tema académico. Muchos dispositivos se alimentan de esta información y pueden automatizar procedimientos y procesos. inicialmente ha sido para la recolección y análisis de la información médica, para el estudio de imágenes radiológicas o de fotografías médicas; pero sin duda, cada vez más va a seguir avanzando. El paciente, por ejemplo, podrá usar dispositivos que recojan datos del funcionamiento de su cuerpo y vincularlo con el médico para un control permanente del desempeño continuo de su salud. O el automatizar procesos en la consulta podrá ayudar al médico a disponer de más tiempo para dedicarlo de otra manera a su paciente y ser más efectivos en cómo manejar su recuperación.

¿Será sustituido el médico por la Inteligencia Artificial?

Es importante decir que la Inteligencia Artificial jamás sustituirá al médico, pero el médico que sepa utilizarla a favor de la salud de su paciente y de la academia hará una diferencia importante. Con la Inteligencia Artificial las profesiones se hacen más sofisticadas y la medicina también mejora.

Al parecer hay un estrecho vínculo entre pasión y ética en la práctica médica.

Ciertamente. La pasión en lo que hacemos, la constancia, la perseverancia y la conexión con los pacientes garantizan gran parte de los resultados que logramos en las personas que tratamos. Por supuesto, esto tiene que estar ligado a la parte ética para que realmente esa pasión esté marcada en lo que debe ser para garantizar el beneficio del paciente. Esto también tiene que ver con la ética sobre la prolongación de la vida en términos de respetar la voluntad del paciente y no hacer daño. Siempre buscar proveer la mejor calidad de vida para el paciente. Ser honestos, que no quiere decir que no tengamos el tacto y la delicadeza para decir las cosas, pero manteniendo la claridad y una comunicación asertiva con nuestros pacientes.

Partiendo de su propia experiencia, ¿qué consejos daría para que los médicos logren una armonía entre su vida profesional y personal?

Creo que la armonía principalmente tiene que ver con ejercer con pasión el oficio que elegiste, tiene que gustarte lo que haces, sentir verdadera compasión con la realidad del otro, ponerte en sus zapatos, ser empáticos desde el corazón y con el conocimiento exhaustivo y certero de cómo las herramientas de la ciencia que manejas pueden cambiar historias de vida. Pero también es saber que debes organizarte para tener tiempo para ti, para hacer ejercicio, para hacer cosas que te den paz mental, para tu recreación y, por supuesto, para estudiar más Medicina.

La Medicina es todo un desafío personal…

La buena Medicina requiere estudio permanente, estar actualizado, de otra manera no podrías ejercerla con seriedad. Es importante entender que como médico no puedes separar tu vida de las vidas que tocas. Estás por siempre conectado con tus pacientes, si realmente ejerces la profesión con responsabilidad. No hay manera de separarte y eso es algo que tu familia debe entender. Como guía de salud estás disponible las 24 horas, los siete días de la semana, todos los años, aún estando de vacaciones. Tu teléfono está prendido y recibes llamadas, te manejas con diferentes horarios de casa. Las personas están buscando tu asesoría, tus respuestas que dan tranquilidad.

¿Mantiene usted esa conexión tan estrecha con sus pacientes?

Esta es una de las cosas que pienso ha sido determinante en mi carrera. Yo contesto el teléfono, respondo los mensajes, los correos electrónicos. Las personas saben que estoy a la distancia de un mensaje de WhatsApp. Eso da tranquilidad a quienes confían en ti. Darles la certeza de que estás y que estás disponible para asesorarlos y apoyarlos.

¿Podría identificar los principales retos para comunicar efectivamente la importancia del cuidado de la salud masculina?

Definitivamente, yo creo que la mejor forma de comunicar los mensajes es a través de un lenguaje sencillo y lo otro a través de historias, para que las personas puedan conectarse con realidades puntuales porque se puedan ver reflejados en los ejemplos de lo que puede suceder. Cuando la gente lo ve real, cuando la gente ve a un ser humano detrás de cualquier historia es difícil no sentir. Yo creo que es la mejor forma para educar y para que la gente pueda reconocerse en la historia del otro. Por supuesto, la medicina no es exacta, no es un solo caso, pero dar los ejemplos de cuáles pueden ser los síntomas y cuáles son las alternativas de tratamiento bajo la mirada de un paciente, siempre será más cercano para quien puede estar sufriendo una condición similar.

¿Dónde ubica usted el impacto en la formación de nuevos urólogos?

Hay una gran responsabilidad en la formación adecuada de los nuevos urólogos. Que tengan el principio de estar enfocados en el beneficio del paciente, que les recuerden que deben prepararse muy bien con el estudio continuo. A veces estoy operando y ellos entran a verme operar, a aprender, y cuando hago alguna pausa en el robot, alzo la cabeza y los miro y les digo `anoten lo que están viendo para que puedan recordarlo después´. O les pregunto, `qué tejido es este que estoy tocando con las manos del robot´.

¿Qué es lo que vale en Medicina?

En Medicina todo cuenta, todo, pues se trata de una persona y las personas están movidas por las emociones. Entonces la gran pregunta que deben tener en mente y que debes enseñarles es cómo con lo que estás haciendo está logrando que esa persona y su familia estén tranquilas, cómo estás asegurando que esté más tiempo con sus nietos o pueda llevar a su hija al altar el día de su boda, o simplemente disfrutar y lograr con salud sus sueños. De eso se trata de educar a los médicos del mañana, pues para eso es para lo que se están formando. En eso se resumen las infinitas horas de estudio y la destreza con la que te hayas preparado para realizar una operación.

¿De qué manera trasciende la relación con los pacientes?

Enseñarles que hacer seguimiento al paciente es tan importante como la operación misma. Que se teje una relación desde el momento en el que alguien confió su salud a tus manos, a tu guía, a ti. Eso debe respetarse. Sobre todo, que tengan esa sensibilidad humana y de servicio que es lo primero de lo que debe ocuparse la medicina. Sabe que un médico va a ser exitoso cuando se relaciona con los pacientes, cuando da su tiempo para escuchar, cuando siente el abrazo que le da el paciente y lo devuelve con verdadero afecto, cuando ves que le comparte su teléfono con real generosidad.

¿Tiene límites el conocimiento?

No. Cuando estudié Medicina había que ir a la biblioteca a ver las revistas que se publicaban para fotocopiar un artículo. Estoy hablando desde hace 30 años. Hoy en día el conocimiento está en línea, al alcance de todos. La cantidad de material que hay es ilimitada. Entonces, hay que aprovechar las herramientas y la democratización del conocimiento, centradas en buscar, en investigar. Hacer algo que los distinga, para realmente ser necesarios y útiles. En la medida en la que hagan algo que mucha gente no hace, se destacarán. Yo identifiqué las fístulas, cosas específicas, aunque eran raras. Siempre hay lugar para alguien especializado en algo.

¿Cuál sería su mensaje a las nuevas generaciones de urólogos sobre su rol en la evolución de la especialidad?

En la medida que lo hagan y lo hagan bien dominarán esa técnica mucho más. Algo que siempre les digo, aprendan otro idioma, dos o tres idiomas, es importante. Vivimos en una aldea global y cada vez el mundo se hace más pequeño. Siempre les recomiendo cultivar las amistades. Esas personas que conoces en la carrera van a ser tus compañeros en el futuro, con los que asistirás a congresos, los invitarás a dar conferencias, va a ser tu red social del futuro.

4 momentos del Dr. Sotelo

El Papá “Recuerdo de manera especial la visita a su Santidad el Papa junto al Cardenal Baltazar Porras. Le llevaba de obsequio una ilustración del caricaturista Edo. El Cardenal Porras me presentó y le dijo `si tienes que verte alguna vez la próstata es con él, y el Papa enseguida a modo de saludo me dijo, “mi próstata está muy bien”´. Me sentí su sencillez y lo llano de la conversación, pero lo curioso fue que alguien nos estaba grabando sin yo saberlo, y se escuchó muy nítido el saludo de Su Santidad referido a la próstata”.

Caballo Sotelo “Hay una anécdota de un paciente que pertenece al hipismo venezolano. Un día se me acerca y me dice `tengo un caballo nuevo y en tu honor, si me lo permite, quiero ponerle de nombre Doctor Sotelo. Yo le dije, `claro, si eso te hace feliz, adelante´. La gente me dijo: `…estás loco, si el caballo llega de último o se cae, el narrador va a decir “allá rodó doctor Sotelo”´, y yo me reía `Doctor Sotelo, el Pura Sangre debutó ganando, el premio está en mi consultorio, lo acompañé además en su participación en el clásico del Caribe´. Son muestras de afecto y de respeto que atesoró en mi historia de médico, en mi historia como persona”.

Arepa Sotelo “Curiosidades como honrar la venezolanidad de un lugar, de comida venezolana en Los Ángeles, en el que compartes con pacientes y amigos y un día, de tanto haber pedido de cierta manera una arepa, lees en el menú Arepa Doctor Sotelo. Se trata de un sinfín de detalles que refuerzan tu compromiso con lo que haces y te reconcilian con la vida al brindarte la satisfacción de estar haciendo”.

Unos Morochos “En una oportunidad fui a operar en Quito, a unos morochos recién nacidos, uno de ellos con malformación adrenal. El abuelo del bebé era un médico reconocido en el país. Entró a la operación; toda la intervención fue bajo la mirada del abuelo médico. Ahora, cuando visito Ecuador, siempre los veo, ya son hombres. Gracias a Dios, sanos. Han pasado los años y el vínculo permanece”.