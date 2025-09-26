(26 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El gobierno del Primer Ministro Keir Starmer anunció su plan para introducir un documento de identidad digital para todos los ciudadanos y residentes del Reino Unido. La iniciativa, que se almacenará en dispositivos móviles, tiene como objetivo principal dificultar el trabajo y la inmigración ilegales en el país.

A diferencia de la mayoría de las naciones europeas, el Reino Unido carece de un documento nacional de identidad, dependiendo del pasaporte o la licencia de conducir para la identificación formal. El nuevo sistema digital buscará modernizar y estandarizar este proceso.

En un comunicado oficial, el ejecutivo laborista defendió que la medida «hará más difícil el hecho de trabajar ilegalmente en el país». Además, se espera que «ofrezca numerosas ventajas a los ciudadanos, como la posibilidad de probar su identidad para acceder rápidamente a servicios esenciales».

Aunque su porte no será obligatorio en todo momento, el gobierno ha precisado que el documento digital será mandatorio a partir de 2029 para demostrar el derecho a trabajar en el Reino Unido. «Esta medida impedirá que quienes carecen del derecho a estar aquí puedan encontrar trabajo y frenará sus perspectivas de ganar dinero, lo cual es uno de los factores que atraen a gente a venir a Reino Unido ilegalmente», agregó el comunicado, reseñó DW.

La propuesta retoma un debate de décadas en la política británica, tocando puntos sensibles sobre la privacidad de los datos personales. Un intento anterior del gobierno de Tony Blair en 2006 fue revocado en 2011 por la administración conservadora de David Cameron.