(29 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Una secuencia de casi 70 temblores ha sacudido el occidente de Venezuela en apenas cuatro días, un fenómeno que los expertos han catalogado como un enjambre sísmico.

La actividad, que se inició el 24 de septiembre, ha puesto en estado de alerta a los organismos de prevención.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), la mayoría de los epicentros se han localizado en Bachaquero (estado Zulia), con reportes de movimientos en los estados Trujillo, Lara y Táchira. Varios de los sismos han superado la magnitud 3.0 en la escala de Richter.

Este evento resalta las advertencias previas de Funvisis, que ha señalado que el 80% de la población venezolana reside en áreas de elevado peligro sísmico. El país es atravesado por importantes fracturas tectónicas como las fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar. De estas, la falla de Boconó, que se extiende por unos 500 kilómetros en la cordillera de los Andes, es considerada la de mayor riesgo geológico para la nación, reseñó El Nacional