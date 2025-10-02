(02 de octubre del 2025. El Venezolano).- La designación del artista puertorriqueño Bad Bunny para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha desatado una reacción adversa por parte de figuras políticas y activistas del movimiento MAGA, afín a Donald Trump.

El descontento ha escalado al punto de que un asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que se desplegarán efectivos de inmigración en el evento.

Corey Lewandowski, aliado de Trump, declaró que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes en el estadio para detener y deportar a inmigrantes en situación irregular. «No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio», advirtió.

Anuncios

El rechazo a Bad Bunny se fundamenta en sus críticas previas a Trump y en su identidad como artista hispanohablante. Comentaristas conservadores lo han calificado de «enemigo acérrimo de Trump» y han llamado a un boicot contra la NFL. La controversia convierte al show de medio tiempo, una de las plataformas musicales más importantes del mundo, en un escenario de la polarización política y cultural de Estados Unidos, reseñó El Nacional