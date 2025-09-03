(02 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un nuevo informe del Instituto para Estudios de la Familia (IFS) ha captado la atención del país al revelar que la frecuencia de las relaciones sexuales en Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo en la historia registrada.

Según los datos del estudio, solo el 37% de los adultos encuestados reportaron haber tenido relaciones sexuales al menos una vez por semana, una cifra drásticamente inferior al 55% que se registraba en 1990.

El estudio apunta a múltiples factores para explicar esta «recesión sexual». Uno de los más importantes es la disminución de las parejas estables y la baja de matrimonios, así como una caída en la frecuencia sexual incluso entre las personas que sí tienen pareja. Además, el número de personas que no han tenido relaciones sexuales en el último año se ha disparado, pasando del 10% en 2010 al 25% en la actualidad.

Los investigadores también establecen un vínculo entre este fenómeno y el auge de la digitalización, argumentando que el uso excesivo de la tecnología ha mermado las habilidades sociales de los jóvenes y la capacidad de conectar con otros de manera presencial, reseñó EFE

El informe invita a una reflexión profunda sobre los cambios sociales y culturales que están redefiniendo las relaciones humanas en el siglo XXI.