(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- Robin Westman, de 23 años, fue identificado como el autor del tiroteo en la escuela católica Annunciation de Minneapolis, donde asesinó a dos niños de ocho y diez años y dejó 17 heridos, 14 de ellos menores. El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Westman se suicidó tras el ataque y que el caso será tratado como terrorismo interno y crimen de odio contra los católicos. Las autoridades señalaron que el tirador tenía dos nombres, lo que podría indicar un proceso de transición de género, aunque esto aún no ha sido confirmado.



El jefe de policía Brian O’Hara detalló que Westman actuó solo y contaba con un arsenal legalmente adquirido: un rifle de alto poder, una escopeta y una pistola de nueve milímetros. El ataque ocurrió a las 8:30 a.m., cuando disparó contra la ventana de la iglesia del colegio, llena de niños en misa. Aunque no tenía antecedentes criminales relevantes, los videos que subió a YouTube antes del atentado revelan mensajes extremistas, antisemitas, supremacistas y violentos, además de inscripciones perturbadoras en sus armas como “¿Dónde está ahora tu jodido Dios?” y “Para los niños”, así lo asegura El País.

En una grabación de once minutos, Westman mostró cuadernos con escritos incoherentes y confesó estar deprimido, enfermo y harto de la vida. Afirmó haber planeado el ataque durante cinco años como una “misión suicida” y dejó un manifiesto dirigido a su familia, pidiendo perdón por el impacto que sus actos tendrían en sus vidas. También se reveló que era sobrino del excongresista Bob Helenringer, quien expresó su dolor y deseo de haber sido él la víctima en lugar de los niños. Las autoridades continúan investigando sus motivaciones y vínculos con la escuela.