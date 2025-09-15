(15 de Septiembre del 2025. El Venezolano).- Una pulpa moribunda en un acuario del sur de California, apodada Ghost, ha captado la atención y el afecto de miles de personas en las redes sociales. A pesar de que sus huevos no eclosionarán, el animal se dedica a protegerlos incansablemente, demostrando un instinto maternal que ha conmovido a los usuarios.

El molusco, que ha entrado en la etapa final de su ciclo de vida, ha sorprendido a los visitantes del acuario con su dedicación. Los pulpos hembra, en esta fase conocida como senescencia, dejan de alimentarse y se enfocan por completo en cuidar su puesta. Ghost limpia, protege y ventila sus huevos para prevenir el crecimiento de bacterias, incluso cuando el desenlace es conocido.

Según Nate Jaros, vicepresidente de cuidado animal del Acuario del Pacífico en Long Beach, el animal puso huevos no fertilizados. La vida solitaria de estos moluscos hace que el apareamiento sea un evento breve, por lo que los huevos de la hembra nunca fueron fecundados.

El ciclo vital de los pulpos hembra termina con la puesta, y su vida se apaga poco después de que los huevos eclosionan, o en este caso, se malogran. Jaros explicó que mantener a machos y hembras juntos por mucho tiempo es peligroso debido al riesgo de agresión, reseñó Infobae.