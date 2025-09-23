(23 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El programa televisivo «En Vivo con Jimmy Kimmel» regresará al aire este martes, una semana después de su suspensión por una polémica generada por comentarios del humorista sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

La cadena ABC, propiedad de Disney, había tomado la decisión de suspender la producción del programa, argumentando que los comentarios eran «inoportunos» en un momento emotivo para el país.

La controversia se desató cuando Kimmel insinuó que el movimiento «Make America Great Again» (MAGA) estaba explotando políticamente el asesinato de Kirk. En respuesta, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazó a la cadena con acciones legales, reseñó El Nacional

Tras «conversaciones profundas» con el humorista, Disney decidió que el programa continuaría, aunque el incidente ha puesto de relieve la tensión política que rodea a los medios de entretenimiento en Estados Unidos.