(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Los Miami Dolphins consiguieron una valiosa victoria al imponerse 27-21 sobre los New York Jets, quienes continúan sin conocer el triunfo en la temporada. Sin embargo, el resultado dejó un sabor agridulce para el equipo de Miami, que podría haber perdido a una de sus principales figuras.

Tyreek Hill, receptor estrella de los Dolphins, sufrió una aparente luxación de rodilla al inicio del tercer cuarto. De confirmarse el diagnóstico, la lesión podría significar el final de su temporada, ya que este tipo de daño suele estar asociado con afectaciones en los ligamentos.

Hill fue atendido inicialmente en el terreno de juego por el personal médico de ambos equipos, y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se le realizarán estudios más detallados para determinar la gravedad exacta de la lesión.

Anuncios

Inicio fuerte para Miami

Los puntos de Miami comenzaron desde temprano. Un gol de campo de 47 yardas del pateador Riley Patterson en el primer cuarto le dio la ventaja inicial a los locales, quienes sumaron otros siete puntos en el segundo cuarto, gracias a una anotación por tierra de Darren Waller y el punto extra de Patterson. Los Jets descontaron justo antes del descanso, con un gol de campo de 58 yardas convertido por su pateador Nick Folk al concluir la primera mitad del encuentro.

Mayor intensidad en la segunda mitad

Tras el paso por los vestidores, Miami regresó con mayor determinación y logró ampliar su ventaja con dos nuevas anotaciones: otra vez Darren Waller sumó seis puntos, seguido por una carrera de nueve yardas de Devon Achane que culminó en touchdown.

New York respondió con su primera anotación del juego gracias a una espectacular escapada de 43 yardas del mariscal de campo Justin Fields, quien se abrió paso entre la defensa de los Dolphins. Folk convirtió el punto extra sin problemas.

Ya en el último cuarto, Miami agregó tres puntos más al marcador con un gol de campo de 36 yardas. Sin embargo, los Jets lograron acercarse con otro gol de campo y una anotación final, dejando el marcador definitivo en 27-21 a favor del equipo de Florida.

Estadísticas destacadas

Por los Dolphins, el mariscal de campo Tua Tagovailoa completó 17 de 25 pases para un total de 177 yardas y dos anotaciones. Al momento de su lesión, Tyreek Hill había acumulado 67 yardas por recepción, mientras que Jaylen Waddle aportó 48 yardas al ataque terrestre. Con esta victoria, los Dolphins mejoran su récord a 1-3 y se preparan para viajar a Carolina, donde enfrentarán a los Panthers (también con marca de 1-3) el próximo domingo 4 de octubre