(16 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La periodista Sebastiana Barráez reportó este lunes que al menos 10 reclusos políticos habrían sido movidos de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide y llevados al centro de reclusión Yare II.

A través de una publicación en la plataforma X, Barráez detalló que entre los transferidos se encontrarían el abogado y activista de derechos humanos Eduardo Torres y el joven tachirense Raúl Amiel Hevia. Ambos se hallaban detenidos en El Helicoide por cargos relacionados con su activismo político.

Este cambio de ubicación se suma a otros movimientos considerados como irregulares que han sido denunciados recientemente por organizaciones como el Foro Penal y el Instituto Casla.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, advirtió que las autoridades están llevando a cabo estos traslados sin avisar a los familiares ni a los abogados defensores, lo que podría representar una vulneración del debido proceso y de los derechos básicos de los detenidos.

Eduardo Torres y Raúl Amiel Hevia fueron aprehendidos bajo circunstancias poco claras en mayo. Raúl Amiel Hevia, un diseñador y vendedor en línea, fue arrestado el 5 de mayo en su casa en San Cristóbal, estado Táchira. Testigos afirmaron que hombres armados y vestidos de negro lo agredieron antes de entregarlo a oficiales del Sebin, quienes lo subieron a una camioneta sin identificación oficial, reseñó El Nacional

Por su parte, el abogado laboralista Eduardo Torres, integrante de la ONG Provea, fue visto por última vez el 9 de mayo en Caracas. Su familia denunció su desaparición forzada, ya que no obtuvieron información sobre su paradero en ningún centro de reclusión. Posteriormente, el fiscal general vinculó a Torres con una supuesta «trama conspirativa» para generar violencia durante las elecciones del 25 de mayo, sin mostrar pruebas formales de la detención.