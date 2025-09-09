(09 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, respondió públicamente a los comentarios del ministro venezolano Diosdado Cabello, quien criticó a varios líderes de la región por apoyar el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe.

Cabello había calificado a Abinader de forma despectiva por su posición contra el llamado «Cartel de los Soles», una supuesta red de narcotráfico vinculada a funcionarios venezolanos.

Abinader expresó su sorpresa por el tono de Cabello, señalando que la decisión de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista fue tomada por el Gobierno dominicano. El presidente señaló que es extraño que Cabello lo trate con desdén, pero se refiera con respeto al senador Marco Rubio y al expresidente Donald Trump.

Anuncios

El Gobierno dominicano firmó un decreto el 2 de septiembre para calificar al Cartel de los Soles como grupo terrorista, con el objetivo de proteger la paz y la seguridad del país.

El decreto también instruye a las autoridades a tomar medidas para prevenir las incursiones del grupo en el país y a coordinar con organismos internacionales para imponer sanciones contra la organización, reseñó El Pitazo