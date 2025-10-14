(14 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, confirmó el martes que ha huido a un «lugar seguro» para proteger su vida, tras las protestas contra los recurrentes cortes de agua y luz que sacuden el país desde hace casi tres semanas y han recibido el apoyo de una unidad militar de élite insurrecta.

«Para preservar mi integridad física y evitar un altercado entre las fuerzas armadas malgaches, tuve que ir a un lugar seguro», afirmó Rajoelina en un video emitido en la página de la Presidencia en la red social Facebook, sin indicar que haya dimitido de su cargo.

«Tengo una misión aquí: encontrar una solución. Y como el problema es la electricidad, me encargaré de la recepción de los grupos (electrógenos) que luego enviaremos a Madagascar», subrayó el mandatario, dando a entender que se puede hallar fuera del país, pero sin dejarlo completamente claro.

El jefe de Estado, de 51 años, enfatizó que «sólo hay una manera de resolver esta crisis: el respeto a la Constitución de nuestro país». «Las diversas crisis políticas han hecho retroceder al país diez años en términos de desarrollo. Hoy puedo asegurarle que el pueblo malgache ya no podrá soportar otra crisis. No es demasiado tarde, podemos remediar esta situación e iniciar un diálogo nacional para resolver los problemas, agregó Rajoelina.

El mandatario voló este domingo a la isla de Santa María, en la costa este de Madagascar, y desde allí abordó el avión militar francés con destino a la Isla de la Reunión, antes poner rumbo hacia otro destino incierto junto con su familia, de acuerdo con RFI, que señala a Dubái como posible lugar de exilio.

En un comunicado divulgado el domingo por la noche, la Presidencia de Madagascar había condenado las «amenazas a la integridad física» del jefe del Estado. En otro comunicado, la Presidencia malgache denunció este domingo un intento de golpe de Estado después de que grupos de soldados se unieran el sábado a miles de manifestantes antigubernamentales que protestan desde el pasado 25 de septiembre en el país.

La salida del país de Rajoelina, que tiene doble nacionalidad (malgache y francesa), fue posible gracias a un acuerdo con la posible intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para facilitar una solución pacífica a la grave crisis política que vive Madagascar, según dicha emisora, aunque las autoridades francesas rehusaron hacer «comentarios» a preguntas de EFE.