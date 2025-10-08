(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras un ataque a balazos contra el vehículo en el que se desplazaba este martes por el sur del país. El incidente ocurrió mientras la caravana presidencial se dirigía a la localidad andina de Cañar, en medio de protestas indígenas contra su gobierno.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que el mandatario no sufrió heridas, aunque el vehículo recibió impactos de piedras y posibles balas, según análisis de criminalística. “Aparecieron alrededor de 500 personas que lanzaron piedras y también hay signos de bala en el carro del presidente”, declaró Manzano. El Gobierno presentó una denuncia por tentativa de asesinato en el cantón Tambo, y cinco personas fueron detenidas y serán procesadas por terrorismo.

A pesar del atentado, Noboa continúa con su itinerario oficial. “El presidente está bien, sigue con su agenda y no permitirá que actos de violencia frenen su trabajo por el país”, aseguró la ministra.

El secretario de la OEA, Albert Ramdin, rechazó el martes el ataque, que tildó de «atentado contra la democracia». «Condeno enérgicamente el ataque», dijo Ramdin en la red X, y añadió que «estos actos de violencia constituyen un atentado contra la democracia, la estabilidad y el espíritu de convivencia pacífica».