(27 de febrero del 2025. El Venezolano).- La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) es esencial para la seguridad pública y sectores clave de la economía estadounidense, como la aviación y la agricultura. Sin embargo, informes recientes de medios como The Guardian y The Boston Globe sugieren que la administración Trump está considerando recortes significativos en el presupuesto de la NOAA. Estas acciones podrían estar alineadas con las propuestas del “Proyecto 2025”, un plan conservador que aboga por desmantelar y reducir la NOAA, transfiriendo muchas de sus funciones a otras entidades o privatizándolas. Aunque no ha habido un anuncio oficial por parte de la administración, estas informaciones han generado preocupación entre científicos y comunidades vulnerables que dependen de los servicios de la NOAA.

Importancia del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una división de la NOAA, es responsable de emitir más de 734,000 pronósticos meteorológicos y aproximadamente 45,000 alertas de condiciones climáticas severas anualmente. Para ello, opera una red nacional de 160 radares Doppler de alta resolución, conocida como NEXRAD, que detecta precipitaciones y vientos, proporcionando información esencial para identificar tormentas severas y emitir alertas oportunas. Además, el NWS suministra datos críticos que afectan la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas y agrícolas, ayudando a planificar rutas seguras y decisiones informadas sobre siembra y cosecha.

Posibles recortes presupuestarios

Los posibles recortes podrían afectar la capacidad de la agencia para proporcionar pronósticos precisos y alertas oportunas. El «Proyecto 2025» propone desmantelar y reducir la NOAA, transfiriendo muchas de sus funciones a otras entidades o privatizándolas. (Proyecto 2025 de la página 674 a la página 677). Aunque durante su campaña presidencial de 2024, Donald Trump se distanció públicamente del «Proyecto 2025», describiéndolo como «seriamente extremo», sus acciones ejecutivas al inicio de su segundo mandato reflejan una notable alineación con las propuestas de dicho proyecto. Por ejemplo, el 20 de enero de 2025, firmó la Orden Ejecutiva 14162, titulada «Poniendo a América Primero en Acuerdos Ambientales Internacionales», que ordena la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y otros compromisos climáticos internacionales.

Impacto en comunidades vulnerables

En una entrevista realizada por esta periodista, la Dra. Julie A. González, investigadora en justicia ambiental en American University, advirtió que una reducción en la plantilla de la NOAA disminuiría la capacidad para anticipar eventos climáticos extremos, poniendo en riesgo a poblaciones vulnerables. «Una reducción significativa en la fuerza laboral de la NOAA debilitaría la base científica en la que las comunidades confían para obtener pronósticos y alertas oportunas. Esta brecha sería más peligrosa para los vecindarios de bajos ingresos y otras poblaciones en riesgo, que enfrentan tormentas, inundaciones y olas de calor», explicó González.

Su investigación sobre calidad del aire, temperaturas extremas y mortalidad confirma que las comunidades con mayores tasas de pobreza y menor dominio del inglés experimentan mayores riesgos de mortalidad. La reducción de recursos en la NOAA intensificaría esta desigualdad. «Si la NOAA pierde la capacidad de proporcionar datos críticos para la predicción meteorológica, la incertidumbre aumentará en todo el país, pero las consecuencias más severas recaerán en quienes menos pueden recuperarse», advirtió.

Privatización de los servicios meteorológicos

Además de los posibles recortes, el «Proyecto 2025» propone la privatización de los servicios meteorológicos de la NOAA. Desde una perspectiva de justicia ambiental, González advierte que esta privatización profundizaría la brecha entre quienes pueden pagar por información meteorológica y quienes no. «Privatizar los servicios meteorológicos de la NOAA crearía barreras financieras y de acceso que afectarían desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos, que dependen de datos gratuitos y en tiempo real para mantenerse a salvo», explicó.

Las implicaciones de restringir el acceso a la información meteorológica serían devastadoras. «Si los servicios de pronóstico de la NOAA se limitan a quienes puedan pagarlos, las comunidades de bajos ingresos podrían quedarse con advertencias tardías, incompletas o imprecisas, poniendo vidas y medios de subsistencia en peligro», dijo González.

Consecuencias de la reducción de recursos

Los recortes en la NOAA podrían afectar la precisión de los pronósticos meteorológicos, debilitando la capacidad de las ciudades y los estados para prepararse ante desastres naturales. González subraya que los efectos de la reducción de recursos pueden medirse con herramientas estadísticas y modelos espaciales.

«Los pronósticos precisos dependen de datos continuos de satélites, boyas oceánicas y estaciones terrestres, todos mantenidos y analizados por la NOAA. Los recortes presupuestarios debilitarían esta red, provocando lagunas en los datos y reduciendo la precisión de los pronósticos, especialmente en regiones con menos estaciones de monitoreo», explicó.

Las consecuencias de no invertir en predicción meteorológica ya han sido evidentes en el pasado. Durante la ola de calor de Chicago en 1995, más de 700 personas murieron debido a la falta de advertencias oportunas. En 2012, los modelos europeos predijeron con mayor precisión la trayectoria del huracán Sandy en comparación con los modelos estadounidenses, en parte porque los centros europeos habían realizado inversiones más robustas en tecnología de modelado.

