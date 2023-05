En la negociación de Yalta, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, Crimea fue un tema de acuerdo.

En ese momento, Estados Unidos no acordó nada respecto a Cuba. Creía que era algo tácitamente sobreentendido que su esfera de influencia estaba incluida. Posiblemente nunca imaginó lo que ocurriría después con la llegada de Fidel.

Otros especulan acerca de una carta que de joven envió Fidel Castro al Presidente de Estados Unidos y este nunca le respondió.

En noviembre de 1940, cuando tenía 14 años, Fidel Castro le mandó una carta escrita de su puño y letra al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt.

En la misiva Castro hacía un pedido insólito: un billete de 10 dólares. A cambio, el joven se ofrecía revelar al presidente el sitio donde se encontraban las minas de hierro más grandes de Cuba.

Tiempo después, Castro recibió una respuesta estándar por parte de los oficiales estadounidenses que -como era previsible- no accedieron al pedido. La carta fue escrita trece años antes del comienzo de la revolución cubana y en ella Castro dice tener 12 años y no 14, su edad real.

El documento fue descubierto en 1977 por algunos dependientes de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de los Estados Unidos (National Archives and Records Administration) de Washington y volvió a difundirse tras su publicación en el sitio Letters of Note.

Si Roosevelt le hubiese respondido afirmativamente ¿la tragedia cubana y latinoamericana no se habría producido? No lo sabemos.

De alguna manera y modo, el 80% de los auto calificados comunistas, son auténticos resentidos por una u otra razón, salvo escasos ejemplos.

Con la crisis de los misiles, Kruschov tenía un acuerdo con Fidel.

Al final llegó a un acuerdo con Keneddy. Retiró los misiles de Cuba. A cambio hubo un compromiso de no tocar a Cuba.

Cuando Estados Unidos, sobre la tesis de que Rusia no es la URSS metió la mano en Ucrania, estaba desconociendo el acuerdo de Yalta sobre Crimea.

Ahora bien. No sé por qué razón, los cubanos piensan que el acuerdo de Kenedy estaba limitado a la existencia de los hermanos Castro.

Cuando se enferma Fidel, Raul sabe que tiene que negociar con Estados Unidos el post-castrismo.

Anuncia en el 2007 que va a negociar con Estados Unidos en 2009.

En la mesa de la negociación colocan a Venezuela, aunque no fue lo único que sé negocio. Venezuela es estratégicamente más valiosa desde el punto de vista geopolítico.

La cabeza de Chávez fue la llave de la fase final de los acuerdos.

Los cubanos necesitaban un gobierno de transición en Venezuela que les garantizara los recursos financieros, mientras ellos avanzaban con su plan interno. Por eso imponen a Maduro, aunque los Estados Unidos no querían.

Tristemente ese saco de gatos de peleas de la oposición, determinó que Estados Unidos no tenía a nadie fuerte, de confianza, para oponerse e imponerse.

Se buscó una alternativa con una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional, para poner un presidente interino. Como cosa rara, los opositores empezaron a ver quién “meaba más lejos”, y todos los que trabajaron en ese planteamiento, perdieron su tiempo buscando un acuerdo que no llegó. Y habían los votos chavistas necesarios para hacerlo.

La mitomanía, obsesión de Leopoldo, destruyó todo el escenario.

Así que los Estados Unidos se tuvieron que tragar el error de Maduro.

Vale aclarar. Los cubanos están convencidos que al morir los Castro, Estados Unidos va por la isla.

Ellos piensan que eso se puede evitar, negociando con los Estados Unidos el post-castrismo. Lo hacen.

La lista de los acuerdos es compleja. Y muy, pero muy pocas personas han tenido acceso a todo lo que pasó allí.

Firmado el acuerdo, se comenzó a implantar.

En 2015, Cuba permitió que la oposición ganara la Asamblea Nacional, con la mayoría necesaria para así abordar la reinstitucionalización del Estado.

Pero Henry Ramos, como buen conocedor de la lucha libre, metió una zancadilla a todo el proceso, junto a Diosdado Cabello y Henrique Capriles.

En eso ocurrió algo que nadie esperaba y que cambió el panorama.

Este acuerdo implicaba que el gobierno de transición de Maduro duraría hasta el 2018.

En 2016, Donald Trump ganó las elecciones.

Y la oposición se montó en la Agenda de Crisis comenzando el 2017.

Y luego Donald Trump dijo que no le gustaba el acuerdo con Cuba, porque las letras pequeñas eran una estafa. Y tumbó el acuerdo.

Obama y Raul quieren sellar el acuerdo otra vez.

El tema de Venezuela es lo más importante en la agenda de negociación. Porque Raúl está vivo hoy, mañana no sabemos.

Obama y Raúl, aun cuando no están en sus gobiernos, son los que tienen la sartén por el mango del acuerdo. Incluyendo Venezuela.

Porque si no se restaura el acuerdo, al morir Raúl la incógnita es muy grande.

Entonces las sanciones económicas de Trump no eran contra Venezuela. Eran contra Cuba principalmente. Apliquen la lógica. Cuba no produce nada. Es un parásito latinoamericano, ni siquiera el turismo los ayuda.

Es evidente que Raúl Castro fue sancionado con lo de Venezuela.

Como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para sostener al antiguo régimen de Maduro. Maduro en Venezuela mediante la violencia, la intimidación y la represión”, así dijo Mike Pompeo, se ha mantenido.

La mesa de diálogo en México, está parada porque Cuba y Estados Unidos funcionan en cámara lenta. El problema son las elecciones en USA.

Trump, está ganando cómodamente la reelección por un período.

Cuba exige el levantamiento de las sanciones para sellar el acuerdo. Necesitan recursos.

Fíjese que Chevron saca petróleo, lo trae a Estados Unidos, pero de eso Venezuela no tiene ingresos. Porque es pago de deuda.

Y Estados Unidos no puede llegar a ese acuerdo hasta no tener amarrada la transición. Y la oposición es la que está dando problemas con eso.

¿Y Diosdado qué hace?

Él fue el que trajo a los chinos.

Si María Corina no entra en el ojal de la unidad, se va a quedar por fuera en esta ronda.

En el primer escenario de la transición, necesitamos a alguien de la oposición, que Maduro hipotéticamente nombre Vicepresidente. Y definitivamente no es el Conde-nado.

Diosdado como buen “zoon politikon”, juega su juego. Lanza líneas informativas para distraer al pueblo, a las FAN, intentando ganar terreno.

Diosdado es capaz de revivir la oposición, si él sale del marco de la foto.

Porque al día de hoy, la transición pasa por la Vicepresidencia de Venezuela. Delcy lo sabe. Jorge también…

Diosdado

Diosdado empieza a apretar las tuercas. El PSUV lo maneja él. ¿Exclusivamente eso?.

Voy ahora con el 1×10 de Maduro.

Este sistema-método del “Buen Gobierno” es un plan de Maduro y Delcy para crear el padrón de electores cautivos para las elecciones.

En este Plan, Maduro se hace aliado de los Alcaldes y Gobernadores para montar este padrón a través de Somos Venezuela y la Plataforma Patria. Es una estructura casi piramidal. Los alcaldes y gobernadores, como han hecho desde Chávez, quedan responsables de la movilización de los votantes.

Diosdado vislumbra peligro. Este movimiento estratégico se hace al margen del PSUV, por eso contraataca a Maduro, Delcy y Jorge. Y está haciendo todas las reuniones del Partido a nivel regional y nacional.

Surge una información clave: A Jorge Arreaza le dijeron que se prepare para ser nuevamente candidato a la Gobernación de Barinas.

¿Qué cómo?.

Pues así como uno se lo imagina.

Diosdado no va a permitir que se vaya a una elección PRESIDENCIAL sin que la movilización pase por el PSUV.

Pues Arreaza interpretó que Diosdado quiere unas elecciones conjuntas de Presidente, gobernadores y alcaldes. Para forzar la movilización a través del PSUV, porque cada alcalde y cada gobernador necesita el voto PSUVISTA.

Diosdado afirma, y tiene razón, que la oposición está dando vueltas con sus primarias. Y mientras el PSUV está “aceitado” para esas mega elecciones, la oposición apenas a finales de octubre van a supuestamente tener a su candidato a las presidenciales.

Diosdado dice que en la oposición va a reinar el caos, viendo como arma sus candidatos porque nadie se espera esa jugada. Si así ha sido para los candidatos para la presidencia, imagínese lo que pasará aguas abajo.

Segundo tema de Diosdado

Vamos ahora con el segundo Tema de Diosdado y Maduro: La firma de la Ley de Protección.

Maduro tuvo que leer unos artículos en el programa. Mientras Diosdado muy relajado lo observaba.

¿Qué es lo que está pasando allí?

Pues resulta que en las operaciones de CITGO que están manejando bajo cuerda la gente de Capriles, aparece involucrado CARLOS MALPICA FLORES. El sobrino de Cilia Flores, al que le quitaron las sanciones.

Diosdado, hizo que Maduro leyera los artículos para después tener como exponerlo más adelante.

Y de cuando acá aparece ahora Malpica Flores, en todo este manejo de CITGO. Y también con las cuatro (4) empresas que recibieron autorización de la Ofac. Pues hay un eslabón que señala a HB. El “cazador” (en inglés) de la computadora. Es un enlace entre el gobierno de Biden y Maduro. Es el planificador de sacar a Malpica de la lista de sancionados y de la liberación de los narco-sobrinos.

Diosdado se molestó muchísimo cuando pilló esta jugada de Maduro, quien desde luego está buscando un arreglo directo con USA. Es de doble moral que ponga al sobrino de Cilia a negociar con Citgo.

Para Diosdado el 1×10 es con el PSUV, no con los gobernadores y alcaldes. Si funcionara como quieren los Rodríguez y Maduro, el PSUV pasaría a un segundo plano.

Los Caiga Quien Caiga

Hace tiempo se viene hablando de esto: El reconocido periodista venezolano Roberto Deniz, a través de las redes sociales hizo una afirmación.

“Malpica es amigo personal de José Sión Elarba, dueño de Fospuca y socio de un bufete de abogados del que también forma parte Gerardo Blyde”, dice Deniz, quien además agrega que Malpica Flores tiene fuertes nexos con una constructora panameña, la cual estaría involucrada con las obras inconclusas del estadio de beisbol en La Rinconada.

Lo de la Corte Penal Internacional cada vez está peor para Nicolás Maduro.

Lo MÁS GRAVE no es la corrupción encontrada en PDVSA, con las operaciones a través de las cripto-monedas. La grave radica en haber utilizado la industria petrolera para encubrir operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Estamos hablando de que también se utilizaron barcos, tanqueros venezolanos para transportar drogas. ¿Quién debió responder?

La relación de las FARC, calificada como terrorista, con el gobierno de Nicolás también luce muy delicada. Alex Saab, persona de extrema confianza de la colombiana Piedad Córdoba, fue informado por esta de muchísimos detalles de estos criminales con el gobierno de Maduro. ¿Revelará eso Saab? Es parte del miedo de lo que ha dicho el falso diplomático venezolano. Lo que dijo el asistente de Piedad es una pequeña entrada, comparado con el banquete que ha comido informativamente Alex Saab.

El temor es que parte del dinero pagado a Saab, con mucho sobreprecio, no era dinero del estado venezolano, sino de las operaciones de lavado. Los sobrinos de Cilia, participaron sin ninguna experiencia, en una operación que cotidianamente se hacía.

LOS CUBANOS siguen en su lobby para lograr salir del atolladero en que se encuentran. El funcionario Borrel viajó a la isla buscando un acercamiento.

SIGUE GANANDO cómodamente María Corina las elecciones primarias y las nacionales. A lo interno, Capriles, aún cambiándose los anteojos y el color de la camisa no despierta, no entusiasma, no emociona. El problema es que el “triunfalismo es peligroso”, pues el enemigo es mortal. Rausseo, es como las payasitas famosas “Ni fu ni fa”. ¿Otra aspirante podría cambiar ese escenario?. Es probable pero no será tarea fácil. Recuerden también que las elecciones no se ganan exclusivamente con votos.

En próximas columnas publicaré la verdad del 2013 de Capriles. No lo hago en ese momento para que después no me culpen por su estrepitosa derrota.

LA VENEZOLANA Recibo miles de denuncias en contra de esta concesionaria y también de la actuación de muchos funcionarios judiciales a su favor. ¿Hasta cuándo los venezolanos esperan por la anhelada justicia? Todas hacen referencia 1.- Víctima de estafa por el Concesionario La Venezolana 2.- Victima de la negligencia por parte de funcionarios públicos quienes causaron daño patrimonial tanto a mi familia, como al resto de los afectados en total 7000. al no ejecutar el mandato presidencial expresado en la gaceta 40435 de fecha 17-06-2014 emitido por la Vicepresidencia de la República y Sundde. Solicitaron al TSJ reparación del daño mediante demanda civil introducida en fecha: 13-07-2016 y aún no reciben respuesta.

CARLOS ALAIMO apunta dónde es: Debemos valorar el voto. La inscripción en el REP es vital. Esta es la prioridad. En el mundo se han librado luchas por ejercer el derecho a elegir y ser electo. Hay que activarse para votar y, en paralelo, trabajamos para mejores condiciones electorales. Con este CNE, si la oposición auténtica y unida nos ponemos de acuerdo en cómo ganar, lo vamos a lograr. En el PCD estamos transitando en una ruta con@CesarPerezVivas. El más formado y ganado para un gobierno de transición.

Recibo denuncia de los colegas Luis Roso Moros Ramírez. Titular de la cédula 6.162.285. profesional del derecho abogado en ejercicio, y como imputado junto con las colegas ciudadanas ANDREINA IBARRA MIRABAL Y OMAIRA REYES.

UNO DEL ENTORNO EL AISSAMI me cuenta: Juan Almeida jamás ha sido Hacker. El verdadero y peligroso delincuente tecnológico, es su hermano “Chucho”. Juan cuando vio todo lo que hacía su hermano cuando comenzó a trabajar con Mario Silva con los Hackeos y el poder que estaba agarrando gracias a Mario a través de Chávez, Juan salió de “farandulero”. Cuando trato de extorsionar a Berenice “La Bicha” es cuando él dice que él es N33 el Hacker, pero jamás lo fue. Ese chamo era bruto para la computadora pero muy ágil en hacer negocio y ganarse a la gente.

Él fue el primero que realizó las fiestas twitteras en Maracay cuando Mario Silva creó las “TROPAS” y Juan Almeida comenzó a escalar faranduleando políticamente.

PASA EN PDVSA Conversé con un ex escolta y chófer de PDVSA de Grandes Ligas en Caracas.

Me comentó que hay 3 búnker.

Dichos lugares, tal cuál bajo tierra (no me especificó lugares), pero me mencionó el Eurobuilding o cercanías del mismo. Estos sirven como refugios para los “grandes Cacaos” de la estatal petrolera… (Desconozco si están activos en este momento). Me indicó que a esos lugares él llevaba a “Misses” tampoco me detalló quiénes… Pero si las mises del concurso “Miss Venezuela”.

Su trabajo consistía en buscar a estas señoritas las cuáles pasan 3 o 5 días en estos lugares donde se comen “delicateses”, se toma whisky, hay piscina, jacuzzi y demás lujos…cuál hotel 5 estrellas…

El señor me comentó que al cabo de unos días, estás muchachas eran trasladadas directamente a sus casas.

Más de una vez, estás muchachas le dijeron al señor que necesitaban cambiar de $ a Bs… Esto quiere decir, que salían con dinero en divisa de estos lugares. La orden era llevarlas hasta la puerta de sus casas, viniendo de cualquier sitio.

Él tenía en su poder una tarjeta de débito sin ningún límite… Y además que constantemente le decían que no podía comentar nada a nadie porque estaba siendo monitoreado…

@Angelmonagas en Twitter, Tiktok, Instagram. Angel Monagas en Facebook. Caiga Quien Caiga Sin Censura nuestro programa de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder.