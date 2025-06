(12 de junio del 2025. El Venezolano).- Bien lo dice el conocido refrán: «Dime con quién andas y te diré quién eres».

Nota completa Reporte de la Economía

Morris Villarroel es un personaje venido a menos, dependiente de las relaciones, los vínculos y los cargos de su padre. Su imagen es tétrica: viejo, con un horripilante peluquín, enzarzado en una larga cadena de conflictos, agresiones y ataques en contra de su archienemigo Tulio Capriles Mendoza. Ahora tiene una macabra manía, una especie de adicción, de relacionarse con la peor escoria humana de la sociedad que lo rodea.

Anuncios

Morris es tan patético como Leopold «Butters» Stotch (South Park), pero con un macabro resentimiento a consecuencia de que casi toda su vida ha sido el hazmerreír de su círculo social y familiar. Es una víctima permanente del bullying que ahora se convierte en buleador, que contrata a otros para que hagan su «trabajo sucio» por falta de cojones y por carecer de la inteligencia necesaria para exponer sus pensamientos de manera escrita u oral.

Solo para que tengan una idea, su más reciente esquirol es Wender Enrique Villalobos Padrón, un pobre personajillo autocatalogado periodista, pero sin estudios superiores; inculto, sin ningún mérito intelectual y claramente amanerado.

Evidencias de agresiones de Wender Villalobos contra su expareja en Venezuela



Órdenes de captura contra Wender Villalobos en Venezuela



«La mitomanía es un trastorno psicológico caracterizado por la tendencia a mentir de manera patológica. Las personas con mitomanía, conocidas como mitómanos, fabrican historias falsas o exageradas de forma compulsiva, a menudo sin un motivo claro o con la intención de obtener algún beneficio emocional o social».

Esta conducta puede estar relacionada con la necesidad de llamar la atención, aumentar su autoestima o escapar de situaciones incómodas. Sin embargo, en muchos casos, las mentiras llegan a ser tan elaboradas y persistentes que afectan negativamente sus relaciones interpersonales y su calidad de vida.

Usualmente, un mitómano miente con la finalidad de obtener admiración, evitar un castigo o justificar un incumplimiento.

Síntomas de la mitomanía de Wender Villalobos

Mentiras constantes: la persona miente incluso cuando no hay necesidad. Las mentiras suelen ser exageradas o muy elaboradas.

la persona miente incluso cuando no hay necesidad. Las mentiras suelen ser exageradas o muy elaboradas. Falta de remordimiento: aunque las mentiras puedan causar problemas, no sienten culpa o vergüenza al decirlas.

aunque las mentiras puedan causar problemas, no sienten culpa o vergüenza al decirlas. Búsqueda de atención: usan las mentiras para ser el centro de atención o ganar admiración de los demás.

usan las mentiras para ser el centro de atención o ganar admiración de los demás. Dificultad para admitir la verdad: si se les confronta, suelen crear más mentiras en lugar de aceptar lo que hicieron.

si se les confronta, suelen crear más mentiras en lugar de aceptar lo que hicieron. Confusión entre realidad y mentira: con el tiempo, pueden empezar a creer en sus propias mentiras.

con el tiempo, pueden empezar a creer en sus propias mentiras. Relaciones afectadas: las mentiras constantes suelen generar desconfianza y problemas con amigos, familiares o pareja.

¿Cómo identificar a un mitómano como Wender Villalobos?

A menudo habla de experiencias y logros en los que parece heroico o victorioso.

También cuenta historias donde es la víctima en búsqueda de simpatía.

Sus historias tienden a ser elaboradas y llenas de detalles.

Pueden tener diferentes versiones de la misma historia.

En este caso, la mitomanía proviene del trastorno de personalidad antisocial y de la dependencia de sustancias.

Wender Villalobos menciona a su expareja, Adriana Torrealba, a la que luego agredió física, verbal y psicológicamente en Venezuela; como parte del equipo realizador de un programa que él moderaba en el mismo país. En el programa el propio Villalobos menciona un número telefónico para contactar con su audiencia. El mismo número fue utilizado después por Villalobos para enviar mensajes amenazantes a Torrealba.

¿Cómo confirmar que Wender Villalobos es un mentiroso compulsivo?

Algunos de sus rasgos más destacados:

Miente de manera constante, incluso cuando no hay una razón clara para hacerlo.

Exagera sus logros personales o experiencias.

Crea historias falsas sobre su vida o pasado.

Inventa detalles complicados para que las mentiras parezcan más creíbles.

Siente la necesidad de contar historias que llamen la atención o impresionen a los demás.

Miente incluso cuando la verdad sería más beneficiosa o más fácil de aceptar.

Es incapaz de admitir haber mentido, incluso cuando la falsedad es evidente.

Cambia constantemente la versión de los hechos para que se ajuste a las circunstancias actuales.

Presenta a otras personas o eventos de manera distorsionada o falsa para parecer más interesante.

Crea un «personaje» ficticio que no corresponde a su verdadera personalidad.

Miente para ganar simpatía o atención.

Evita situaciones en las que sus mentiras pueden ser descubiertas.

Tiene la necesidad constante de ser el centro de atención.

Demuestra ansiedad o estrés cuando sus mentiras son cuestionadas.

Se aísla de las personas cuando las mentiras comienzan a salir a la luz.

Causas de la mitomanía de Wender Villalobos

Desequilibrio a nivel neurológico: los mitómanos tienen un incremento de materia blanca del cerebro y una disfunción hemitalámica derecha.

Presenta anomalías del sistema nervioso.

Baja autoestima, falta de habilidades sociales, inseguridad y dificultad para aceptar la realidad.

Conducta típica de personas con traumas psicológicos por abusos físicos y sexuales.

Muestra señales típicas de trastorno bipolar, lo que estimula su mitomanía.

Tipo de mitomanía de Wender Villalobos

Mitomanía compulsiva: miente sobre todo su entorno, con el fin de obtener beneficios.

Una de las aseveraciones de ese peligroso demente: «Yo lo conozco desde hace años en el estado Anzoátegui, donde actuaba con su cómplice Augusto Hernández Soria».

— Respuesta:

Falso. Nunca lo he tratado o conocido. Es público y notorio que tampoco conocí a Augusto Hernández Soria y que somos enemigos.

Wender Enrique Villalobos fue director del Mercado Bolivariano en Barcelona, estado Anzoátegui, entre los años 2014 y 2015, como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. También fue candidato a la alcaldía. Mientras que yo me fui de Venezuela en el año 2008.

Wender Villalobos declara a medio de comunicación en Venezuela en el año 2015, mientras era simpatizante del oficialismo, y fungía como director del mercado bolivariano en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui

Entre los años 2000 y 2008 mantuve vínculos laborales con Televisora de Oriente (TVO) y nunca conocí a ese demente. ¿Por qué no le preguntan a Omar González Moreno, quien laboró en TVO y fue director luego de Telecaribe, si conoce a ese enajenado mental? Durante meses me acusó de dirigir en Panamá, junto a la diputada Zulay Rodríguez (PRD) , una mafia dedicada a extorsionar a inmigrantes venezolanos ilegales en Panamá. — Falso: no conozco a la diputada Zulay Rodríguez. Wender la entrevistó en vivo, le preguntó por mí y dijo que no conocía a nadie con ese nombre y apellido.

Wender Villalobos asegura que le expropiaron sus propiedades en Venezuela. — Falso: el apartamento donde residía era del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y no lo había terminado de pagar; tenía dos camionetas usadas viejas y un rancho que montó en Playa Maurica, en terrenos de origen ejidal.

Constantemente asegura que lo extorsioné, sin mostrar pruebas, y cuando le piden que las muestre, dice que no lo hará porque las «contaminaría» judicialmente. ¿Por qué no formuló la respectiva denuncia ante la Policía Nacional?

Continuamente me atribuye antecedentes y prontuario policial sin mostrar pruebas documentales. Lo único que presenta son publicaciones fakes de internet.

No tengo antecedentes penales en Venezuela ni estoy solicitado por ninguna autoridad o delito.

Nunca he estado preso en Panamá. Enfrenté un proceso legal donde, pasado el lapso, solicité la conmutación. El caso estaba en un tribunal superior en fase de apelación.

No tengo ninguna cuenta pendiente con la justicia panameña.

Salí por el aeropuerto de Tocumen y por voluntad propia, en un vuelo de KLM hacia la Comunidad Europea. Cuando ingresé, lo hice con una visa de residente aprobada.

Nunca he tenido problemas con la justicia en Europa: no me han puesto preso ni han allanado mi residencia y es completamente falso que permanezca de manera condicional después de un juicio.

Lleva aproximadamente 7 años atacando a mi hijo, desde que era menor de edad, y a mi esposa. Sus agresiones, descalificaciones, mentiras, difamaciones e injurias se han producido siempre sin motivo alguno o respondiendo a servicios que le presta a narcotraficantes, políticos corruptos y mafias.

Wender Villalobos manifiesta actitud amenazante contra mujer con la que convivía en Chile hace unos años, tras abandonar Venezuela

Olvidó convenientemente que circuló un audio donde él le ofrece a Gustavo Lainette sus servicios para afectar nuestro honor y reputación a cambio de «apoyo financiero».

No se atreve a pelear con alias «Justin» porque tiene vara alta en EVTV y es amigo de Miguel Ángel Rodríguez.

A diferencia de Wender Villalobos, nunca he tenido «alerta en Interpol».

Su complejo de inferioridad le impide entender que no tengo jefe.

Insiste en atribuirme la propiedad de medios digitales y cuentas en redes sociales. Que presente las pruebas.

Es tan demente y maricón que me reta a un debate público este orate, inculto, carente de la más mínima inteligencia o formación académica. «Caso cerrado» con este homosexual. Ya pasaron sus 5 minutos de gloria.

El universo está en deuda con estas hermosas mujeres por tener que soportar a ese repugnante individuo. Por tal razón les rindo tributo, las enaltezco y destaco su belleza, representativa de las valientes y dignas mujeres venezolanas: