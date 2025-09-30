(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Las restrictivas políticas migratorias de la administración Trump están generando un impacto tangible en el sur de Florida, donde un éxodo de inmigrantes, principalmente venezolanos, está desocupando apartamentos y enfriando el mercado de alquileres en la ciudad de Doral.

Muchos de los migrantes que ahora abandonan la ciudad contaban con permisos temporales impulsados por la anterior administración, los cuales temen que sean revocados. Esta incertidumbre ha provocado una huida que se refleja en las cifras: la tasa de desocupación de apartamentos en Doral ha escalado al 6,5%, superando el 10% en algunos edificios, mientras los precios de los alquileres han caído a su nivel más bajo en tres años.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, confirmó que el temor a ser detenidos por agentes federales es uno de los factores clave detrás del abandono de la ciudad, un reconocido epicentro de la diáspora venezolana en Estados Unidos, reseñó El Pitazo

