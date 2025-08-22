(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- La cifra de inmigrantes en Estados Unidos está cayendo por primera vez desde la década de 1960, tras un reporte del centro de investigaciones Pew que afirma además que el número de indocumentados alcanzó un récord de 14 millones en 2023.

La población inmigrante alcanzó en enero los 53.3 millones, la mayor de la historia del país. Seis meses después, parece haber disminuido en un millón de personas, hasta los 51.9 millones.

“Los datos que estamos analizando suponen un cambio drástico”, dijo Jeffrey Passel, demógrafo de Pew. La reducción se refleja en la población activa, que ha perdido más de 750,000 trabajadores desde enero, según el reporte del instituto de investigación, que no tiene ánimo de lucro ni orientación política.

“La población en edad de trabajar no está creciendo. Eso significa que la única forma de que la población activa crezca es con la llegada de nuevos inmigrantes”, dijo Passel, que agregó: “Si no crece, la economía se ve más afectada”.

Esta caída es el resultado de los cambios en la política fronteriza que se iniciaron en 2024, en la Administración del demócrata Joe Biden, y de las campaña de deportaciones masivas iniciada por el presidente, Donald Trump, tras su llegada a la Casa Blanca en enero, según Pew, reseñó Noticias Telemundo