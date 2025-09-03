(03 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado de «asesinato» el reciente ataque militar de las fuerzas estadounidenses contra una embarcación en el Mar Caribe. En el ataque fallecieron 11 presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario colombiano escribió: «Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo». El mensaje acompañaba imágenes del suceso, que fueron difundidas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

El presidente Petro, quien ha propuesto en reiteradas ocasiones un cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico, señaló que en su país «los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico». Insistió en que la política de su Gobierno es capturar a quienes transportan estupefacientes sin necesidad de quitarles la vida.

Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo.



Llevamos décadas capturando civiles que transportan drogas sin matarlos. Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico pic.twitter.com/Z55UEMIpsD — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025