(09 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su profunda preocupación por la detención del excandidato presidencial Enrique Márquez, quien lleva ocho meses encarcelado en Caracas, así como por decenas de otros ciudadanos colombianos que permanecen en prisiones venezolanas.

A través de un mensaje en la red social X, Petro cuestionó la situación al afirmar que no es posible defender a Venezuela de la injusticia “si la injusticia se ejerce desde el poder”. Las declaraciones del mandatario se produjeron después de la detención de Márquez, quien había denunciado supuestas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales, que según la oposición fueron manipuladas a favor de Nicolás Maduro.

Petro, quien ya había expresado su rechazo a la detención de Márquez en el pasado, concluyó su mensaje haciendo un llamado a la unidad del pueblo venezolano para la defensa de la nación, advirtiendo que «un pueblo dividido es fácil de invadir».

Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de Colombianos en cárceles venezolanas.



Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder.



La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2025