(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- Dos periodistas mexicanos, enviados especiales del medio Milenio, fueron deportados de Venezuela tras ser retenidos y declarados «inadmitidos» por las autoridades de ese país.

Los periodistas Israel Navarro y Gerardo Torres buscaban cubrir la crisis política y las tensiones entre el gobierno venezolano y Estados Unidos.

Según el relato de Navarro, los periodistas fueron retenidos e incomunicados por casi 24 horas a partir del domingo 25 de agosto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Funcionarios de migración y contrainteligencia les confiscaron sus pasaportes, celulares y equipo de trabajo, y les prohibieron cualquier tipo de comunicación con su medio.

Los periodistas fueron mantenidos bajo custodia militar en un cuarto hasta que finalmente fueron deportados a México vía Panamá. La razón oficial proporcionada por las autoridades venezolanas fue que sus actividades periodísticas «no están autorizadas» en el país, reseñó El Nacional.