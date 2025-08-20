(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- Por primera vez en tres décadas, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) ha adoptado una postura contraria a las recomendaciones oficiales del Gobierno en materia de vacunación. La organización médica publicó este martes nuevas directrices que recomiendan de manera enfática la vacunación contra el coronavirus para niños desde los 6 meses hasta los 2 años, así como para los mayores en caso de que padres y madres opten por inmunizarlos.

El cambio se produce en un contexto de alta incertidumbre sanitaria y política. La llegada al poder de escépticos de las vacunas en la administración de Donald Trump y las posiciones del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., han generado mensajes contradictorios. Kennedy no recomienda la vacunación contra el COVID-19 para niños sanos de ninguna edad, aunque admite la posibilidad de aplicarla bajo criterio médico, reseñó Noticias Telemundo.

“Esto va a ser confuso, pero nuestra opinión es que debemos tomar la decisión correcta para proteger a los niños”, reconoció James Campbell, vicepresidente del comité de enfermedades infecciosas de la AAP y experto de la Universidad de Maryland.

Los pediatras subrayan que los niños de 6 meses a 2 años presentan un riesgo elevado de desarrollar cuadros graves de COVID-19, lo que justifica la urgencia de la inmunización. Además, recomiendan la vacuna para los menores de mayor edad que padezcan enfermedades pulmonares crónicas u otras afecciones que aumenten la vulnerabilidad ante el virus.

Con esta decisión, la AAP marca un hito histórico en la salud pública estadounidense, al separarse de manera sustancial de las políticas oficiales del Gobierno tras 30 años de alineamiento.