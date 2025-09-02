(01 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Con el fin de promover la tenencia responsable y evitar el abandono de mascotas, decenas de perros de diversas razas y tamaños lucieron creativos disfraces en la pasarela “Patitas con estilo” celebrada en la Terminal de Buses de La Paz.

La iniciativa, impulsada por la alcaldía local, buscaba concienciar a la población sobre el abandono de mascotas, especialmente cuando sus tutores viajan.

La directora de la terminal, Iveliz Asturizaga, enfatizó que «las mascotas no son objetos, son seres que sienten» y que son parte de la familia.

La pasarela incluyó disfraces temáticos de «viajeros perrunos», con perros vestidos de turistas, conductores de autobús y personajes de películas, demostrando la creatividad de sus dueños, reseñó EFE