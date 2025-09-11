(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Parlamento Europeo aprobó resolución que solicita a la Unión Europea (UE) incluir al Cártel de los Soles, una presunta red criminal vinculada al régimen venezolano, en su lista oficial de organizaciones terroristas. La moción fue respaldada por 355 votos a favor y 173 en contra, en medio de un intenso debate sobre la injerencia del chavismo en la región y el avance del narcoterrorismo.

La resolución señala que el Cártel de los Soles estaría liderado por altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino López, y acusa a esta estructura de facilitar el tráfico de cocaína, colaborar con disidencias de las FARC y corromper instituciones militares y judiciales. El texto también advierte que la frontera colombo-venezolana se ha convertido en un corredor de contrabando, lavado de dinero y violencia organizada, indica Infobae.

Además, la Eurocámara expresó su “grave preocupación” por el impacto de estas redes en la estabilidad democrática de Colombia, cuestionando la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro y el aumento de la actividad criminal en zonas históricamente desatendidas. En ese sentido, se planteó revisar los acuerdos de cooperación entre la UE y Colombia para evitar que fondos europeos terminen beneficiando directa o indirectamente a grupos vinculados al terrorismo.

La resolución representa un nuevo paso en la presión internacional contra el régimen venezolano y sus presuntas conexiones con el crimen organizado transnacional. Aunque no tiene carácter vinculante, el pronunciamiento del Parlamento Europeo podría influir en futuras decisiones del Consejo de la UE y en la política exterior del bloque frente a América Latina.