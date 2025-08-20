(20 de agosto del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Paraguay declarará en las próximas horas al Cartel de los Soles como organización terrorista, según pudo conocer Infobae de altas fuentes de Asunción. La decisión fue adoptada por el Senado y sólo resta la firma del decreto por parte del presidente Santiago Peña.

La decisión de Peña se suma a lo resuelto hace pocos días por el jefe de estado ecuatoriano, Daniel Noboa, quien también designó de la misma forma al grupo narco liderado por el dictador Nicolás Maduro.

Ambos presidentes latinoamericanos agregan presión al régimen de Caracas. Se espera que otras naciones regionales se pronuncien en pocos días.

El Cartel de los Soles es un gran facilitador de rutas de otros grupos narcoterroristas como el mexicano Cartel de Sinaloa o el también venezolano Tren de Aragua. La de Maduro es una banda delictiva que durante todos estos años se dedicó también al tráfico de armamento y al lavado de activos.