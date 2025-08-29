(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Panamá anunció la reanudación de sus servicios consulares en Venezuela a partir del 1 de septiembre.

La medida, que marca un paso significativo en la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, llega después de que se acordara restablecer los vuelos comerciales tras una interrupción de 10 meses.

El Consulado de Panamá en Caracas informó a través de su cuenta de Instagram que la atención a los ciudadanos panameños residentes en Venezuela se realizará en un nuevo horario especial, de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. En un comunicado oficial, el consulado destacó que esta decisión busca «optimizar y garantizar una atención eficiente» a los usuarios, reseñó Efecto Cocuyo

Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela se habían tensado en agosto de 2024, cuando Caracas expulsó a la representación diplomática panameña, luego de que Panamá se negara a reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela que proclamaron a Nicolás Maduro como ganador. Este restablecimiento de los servicios consulares y de los vuelos comerciales indica un esfuerzo por parte de ambas naciones para superar las diferencias y reanudar la cooperación bilateral.