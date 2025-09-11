(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Panamá, José Mulino, ha afirmado que «no le temblará la mano» para declarar al Cártel de los Soles como grupo terrorista, aunque aclaró que aún no ha tomado una decisión formal.

El Cártel de los Soles es una supuesta red de narcotráfico con vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, la cual ya ha sido designada como organización terrorista por países como Perú y República Dominicana.

Mulino indicó que, aunque la inteligencia panameña no reporta una «incidencia importante» de este cártel en el país, sí se podría considerar la designación, ya que, en sus palabras, «cualquier grupo internacional que se dedique al trasiego de drogas contribuye directamente a financiar el terrorismo a nivel mundial».

