(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- Las autoridades panameñas informaron que más de 200 cuerpos de migrantes que intentaron cruzar la selva del Darién, en su ruta hacia Estados Unidos, permanecen sin identificar en cementerios del país.

El director del Instituto de Medicina Legal, José Vicente Pachar, declaró que aproximadamente 220 restos humanos han sido enterrados en cementerios, muchos de ellos en un panteón especial construido en una aldea del Darién con una donación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), reseñó DW.

Pachar añadió que los cuerpos fueron encontrados en estado de descomposición en ríos o senderos de la selva y estimó que podrían existir otros «cientos» de cadáveres que no han podido ser recuperados. «No tenemos ni la capacidad ni los recursos para recorrer toda la selva en busca de restos humanos,» señaló, calificándolo como una «tarea descomunal.»

En los últimos tres años, más de un millón de migrantes han atravesado el peligroso Tapón del Darién, enfrentando riesgos como animales salvajes, fuertes corrientes de ríos y grupos criminales. Las deportaciones del gobierno del presidente Donald Trump han provocado que el flujo migratorio en esta ruta haya cesado, aunque los cuerpos sin reclamar permanecen.