(29 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El ministro de la Defensa del gobierno de Maduro, Vladimir Padrino López, rechazó las acusaciones de que el gobierno de Nicolás Maduro promueve la militarización de la sociedad, en el contexto de las jornadas de entrenamiento con civiles efectuadas el fin de semana.

«Mucha gente habla de que estamos militarizando a la sociedad venezolana. Eso es un absurdo», afirmó el ministro en un video difundido el domingo. Según Padrino López, la intención es «fomentar el patriotismo» para que cada ciudadano pueda contribuir a la defensa y desarrollo del país, argumentando que la nación se encuentra «amenazada».

Insistió en que estos ejercicios buscan consolidar la «unión cívico-militar-policial» para defender al país de lo que describió como una «agresión imperial». Durante las prácticas, se difundieron imágenes de ciudadanos siendo instruidos en el manejo y uso de armas de fuego, reseñó El Nacional

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, también participó y llamó a la población a estar preparada para «cualquier eventualidad».