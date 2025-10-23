(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- El General en Jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, declaró que la oposición política del país opera como una «quinta columna del imperialismo norteamericano», y que sus acciones trascienden la política interna para convertirse en un atentado contra la soberanía nacional, lo que lo convierte en un asunto de competencia para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Desde la Academia Militar del Ejército, el titular castrense afirmó que cuando sectores opositores solicitan sanciones, invasiones o promueven la desestabilización interna, «es un asunto que tiene que ver con la FANB».

En el ámbito de la lucha antinarcóticos, Padrino López informó que el Comando de Defensa Aeroespacial Integral ha logrado la neutralización de 411 aeronaves vinculadas al narcotráfico en territorio venezolano. «Nos mantenemos vigilantes porque violar el espacio aéreo con cualquier propósito (…) es una violación a nuestra soberanía», sentenció. Adicionalmente, reportó la destrucción de seis pistas de aterrizaje clandestinas durante la última semana.

El ministro también defendió la entrega de armamento a cuerpos civiles, describiéndola como una forma de «democratizar la defensa» al poner en «manos del pueblo todos los asuntos de la defensa integral de la nación» a través de la Milicia Bolivariana.

Finalmente, Padrino López cuestionó las verdaderas intenciones del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, sugiriendo que la lucha contra el narcotráfico podría ser un pretexto para «agredir a nuestras democracias y soberanía» y apropiarse de los recursos naturales de la región, reseñó Infobae.