(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, emitió una advertencia a Estados Unidos, instando a la nación norteamericana a «pensar bien» sus acciones y a no ser influenciada por «narrativas engañosas» provenientes de «actores internos». Las declaraciones del ministro se producen en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Padrino López destacó la moral y la unidad del pueblo venezolano, afirmando que está «lleno de pasión por defender a su patria». Resaltó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra en un proceso de fortalecimiento constante y que sus maniobras militares actuales responden a una doctrina estratégica y no a un capricho.

«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene las armas de la República, ama la paz, no ama la guerra. No la ama, no la quiere, pero tampoco se equivoque, para eso nos estamos preparando», advirtió el ministro.

Asimismo, Padrino López cuestionó la política antidrogas de Estados Unidos, señalando a este país como la «primera sociedad consumidora de drogas». Las declaraciones se suman al reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro del «Plan Independencia 200», una iniciativa que movilizará a la FANB y las milicias en «284 frentes de batalla» para garantizar la soberanía del país, reseñó El Nacional