(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, envió un nuevo mensaje al gobierno de Estados Unidos en el que le advirtió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la población defenderán a Venezuela en medio del despliegue de la fuerza estadounidense en el Caribe contra los carteles del narcotráfico.

«No se atreva a poner una mano en Venezuela, se lo digo en representación de la FANB, que lo siente en sus corazones y su sangre. Que no se atreva porque nosotros no solo somos la FANB, somos un pueblo unido que quiere y ama la paz y la patria», expresó el funcionario en sus redes sociales.

«Que no ponga un pie en territorio venezolano y agreda la soberanía. Porque no solo sería una agresión contra Venezuela, sino contra Latinoamérica toda. Aun cuando hay gobiernos tan vasallos, amantes de sus amos imperiales, aun así, ahí están sus pueblos», continuó el ministro venezolano.

Anuncios