(01 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El ministro de Defensa de Venezuela del gobierno de Maduro, Vladimir Padrino, emitió una dura advertencia este domingo, asegurando que su país «se prepara para luchar» si Estados Unidos, con el pretexto de combatir el narcotráfico, «se atreve a poner un pie» en el territorio venezolano.

Las declaraciones de Padrino, transmitidas por el canal estatal VTV, se producen en el contexto del reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe.

Padrino acusó a Estados Unidos de aplicar un «asedio contra la patria» a través de «sanciones groseras y vulgares» y una «persecución comercial» con el objetivo de provocar una ruptura interna en Venezuela.

A pesar de esto, afirmó que el asedio ha servido para que el país «se fortalezca y se prepare más».

El ministro detalló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa «patrullando» los espacios marítimos y aéreos de la nación. Indicó que hay 10,380 efectivos desplegados en todo el territorio y que en los últimos días se han sumado 15,000 funcionarios de la FANB y «milicianos combatientes» en los estados Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia.

Padrino también destacó los resultados de las operaciones contra el narcotráfico, reportando la incautación de más de 55,000 kilos de drogas y la destrucción de campamentos y pistas clandestinas en lo que va del año, reseñó El Nacional