(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos podría infiltrar fuerzas especiales en Venezuela para ejecutar acciones disruptivas como parte de una posible agresión militar.

Durante una transmisión en el canal estatal, Padrino enumeró una serie de posibles escenarios de ataque, que incluyen asesinatos selectivos y sabotajes a infraestructuras estratégicas como el sistema eléctrico, el suministro de gas y la distribución de alimentos.

El ministro aseguró que su intención no es crear alarmismo, sino «imprimir realismo» ante lo que calificó como la «irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano». Insistió en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe prepararse para «la peor hipótesis» frente al despliegue naval estadounidense en el mar Caribe.

Anuncios

Padrino advirtió a Estados Unidos «a no cometer un error de cálculo» y aseguró que Venezuela «ejercerá plenamente su derecho a la defensa». Las autoridades venezolanas han denunciado recientemente lo que consideran «un patrón de hostigamiento», incluyendo la «incursión ilegal de aeronaves de combate estadounidenses» cerca de sus costas, con información de El Nacional