(13 de octubre del 2025. El Venezolano).- La oruga gatito (Megalopyge opercularis), conocida por su apariencia de peluche pero catalogada como una de las más venenosas de Estados Unidos, ha iniciado su regreso estacional a Florida, lo que ha llevado a las autoridades a emitir una alerta sanitaria. Se advierte a los residentes que se abstengan de tocar este insecto, cuyo contacto puede causar un dolor insoportable.

Bajo su denso pelaje, la oruga esconde espinas rígidas que, al romperse, inyectan un veneno potente. El dolor resultante ha sido comparado por las víctimas con la sensación de un hueso roto y, en algunos casos documentados, no ha podido ser mitigado con morfina. El contacto también puede desencadenar síntomas sistémicos.

La oruga se camufla fácilmente y suele encontrarse en árboles como los cítricos, robles y olmos. Los especialistas recomiendan a la población extremar las precauciones al realizar actividades al aire libre, como la jardinería.

El Centro de Control de Envenenamiento de Florida ha proporcionado un protocolo de emergencia en caso de contacto: primero, usar cinta adhesiva para remover las espinas; luego, aplicar hielo para el dolor y la inflamación; y, finalmente, buscar atención médica inmediata en caso de experimentar reacciones alérgicas graves, reseñó Miami Diario