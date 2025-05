(23 de mayo del 2025. El Venezolano).- Con las elecciones regionales en Venezuela a la vuelta de la esquina, y con las opiniones muy enfrentadas sobre el tema de salir a votar o no, conversamos con Orlando Medina, un hombre público con una dilatada trayectoria en la vida política nacional y regional en Venezuela, quien también opinó sobre este nuevo proceso comicial.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal



Medina es un abogado y posee una maestría que le ha servido para trajinar como líder político en la región y por muchos años como concejal y Presidente del Concejo Municipal de San Francisco, el segundo municipio más importante en el estado Zulia, ofreció su experiencia en beneficio de la ciudadanía. Además, Medina es el presidente del partido Unión y Progreso en esa entidad y candidato a Diputado a la Asamblea Nacional en la Plancha de la Zulianidad; que acompaña al Gobernador Manuel Rosales en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo (UNT). En medio del cierre de campaña que realiza el equipo de trabajo del gobernador Rosales, desde el Sur del Lago de Maracaibo nos atendió para darnos su opinión sobre lo que debe ocurrir este domingo 25 de mayo.



¿Deben los venezolanos salir a votar en las próximas elecciones?



«Yo estimo que los venezolanos debemos de salir a votar masivamente este 25 de mayo porque necesitamos decirle al mundo que seguimos creyendo en la democracia y con este nuevo paso vamos a ratificar el triunfo obtenido el pasado 28 de julio, cuando Edmundo González duplicó en votos al candidato oficialista. Porqué todos sabemos que esos resultados fueron robados de una manera descarada.

A pesar de ese robo, estoy convencido de que lo mejor que podemos hacer los venezolanos es salir a votar y ratificar que queremos un gran cambio en Venezuela».



¿Qué garantías tienen los venezolanos de que sus votos, su voluntad, será respetada?



«La mejor garantía que tenemos los venezolanos que vamos a votar en este proceso electoral es que estamos haciendo uso de un derecho constitucional que nos pondrá de nuevo en el tapete, a nivel nacional e internacional, demostrando que los que estamos en contra del actual sistema de gobierno somos la gran mayoría. Aquí en el Zulia debemos ratificar al Gobernador Manuel Rosales para que continúe su acertada gestión».



¿Debemos confiar en la actual directiva del CNE?



«Los venezolanos, especialmente los que somos oposición, debemos de estar preparados ante cualquier eventualidad que se pueda presentar y tomar la experiencia obtenida en el pasado proceso del 28 de julio, cuando por todos es sabido que se robaron los resultados y aún no han respetado la voluntad de casi ocho millones de venezolanos que inclinamos nuestro voto hacia Edmundo González. En consecuencia, debemos tener un ‘Plan B’ para que, constitucionalmente, el árbitro electoral esté ajustado a derecho y en esta oportunidad ofrezca las reales cifras de los votos de cada uno de nosotros».



¿Qué ganan los venezolanos si salen a votar?



«Si salimos a votar los venezolanos ganamos todo ante el país y le ratificaremos al mundo que somos democráticos; cuando nos movilizamos masivamente a expresarnos a través del voto; que es el arma más poderosa que tenemos los ciudadanos para manifestar nuestro deseo de cambio».



¿Qué pierden los venezolanos si no van a votar?



«Perdemos la oportunidad de demostrar al país y al mundo que somos la mayoría y que deseamos que el país se encamine por el sendero de la paz y el progreso por la via pacífica y electoral, además de ratificar que la lucha es adentro y que la abstención no nos conduce a nada, como ya se demostró en procesos anteriores, en los que sin rivales, los oficialistas ocuparon puestos importantes y hundieron aún más al país».

