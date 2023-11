(03 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Líderes de la oposición en Venezuela instaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a que se mantenga “imparcial” en la disputa que el país mantiene con Guyana, luego de que realizara una serie de declaraciones que fueron condenadas por todo el arco político de Caracas.

Almagro, un férreo crítico del gobierno de Nicolás Maduro, sentó postura en el bando de la Comunidad del Caribe (Caricom) y dijo recientemente que el reclamo de Venezuela sobre este territorio “no tiene fundamento jurídico” y se remitió al laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron los límites de ambos países. A la par agregó que el lenguaje utilizado por el Palacio de Miraflores es “preocupante” y tildó de “provocación” la convocatoria a un referéndum el próximo 3 de diciembre, en el que se decidirán las próximas acciones de esta disputa.

“Su silencio sobre las concesiones en el territorio en disputa e, incluso, en aguas que son de Venezuela y no están en discusión, es grave. Sea al menos imparcial”, sostuvo Gerardo Blyde, miembro de la delegación opositora que negocia con el oficialismo. “El Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de quién ejerza el poder”, agregó.

Por su parte, Biagio Pilieri, otro vocero de la Plataforma Unitaria, dijo que los partidos que conforman el bloque defienden que “el Esequibo es territorio venezolano” y de ello “no puede haber duda, no la ha habido, ni la hay, ni la habrá jamás”. No obstante, el opositor agregó que el bloque aún no ha fijado su posición respecto a la consulta popular y si ésta “ayuda o no” realmente a la causa venezolana.

Estas declaraciones contrastan con las recientes denuncias de Maduro, en las que acusó al antichavismo de encabezar una campaña en contra de dicho referéndum, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que se incluirán preguntas sobre la creación de un estado llamado “Guyana Esequiba” que quedaría bajo su soberanía y se incorporaría al mapa de Venezuela.

“Empezaron una campaña contra el referéndum consultivo, denuncio la campaña de la ultraderecha de la Plataforma Unitaria que viola los acuerdos de Barbados y que ofende al pueblo de Venezuela y que le hace el trabajo a la Exxon Mobil”, sostuvo este lunes.

Maduro reforzó la presencia militar en la frontera con Guyana y convocó a un referéndum sobre el tema, en diciembre (EFE)

La disputa por estos territorios data de hace, por lo menos, 200 años. En 1899, un laudo arbitral fijó los límites de ambos territorios y dejó los 160.000 km2 -entonces bajo dominio del Reino Unido- en manos de Guyana. Si bien Venezuela protestó de inmediato y se basa en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece que las partes deben resolver el conflicto de forma amistosa, en 2015, el hallazgo de yacimientos petroleros por parte de la petrolera estadounidense ExxonMobil reavivó aún más la pugna.

Frente a la persistencia de los roces y los escasos avances en negociaciones directas y mediaciones, tres años más tarde, en 2018, Guyana presentó una demanda contra Caracas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que determine su validez. Si bien Venezuela objetó esta iniciativa, el reclamo de Georgetown fue reconocido por la CIJ.

Almagro pidió a Venezuela “esperar en paz” el resultado de este proceso.

No obstante, las tensiones siguieron y se elevaron aún más cuando, en el último tiempo, Maduro anunció el llamado a la consulta y -según el primer ministro Mark Anthony Phillips– aumentó la presencia militar en la frontera y construyó una pista aérea en las inmediaciones. Inclusive, Guyana pidió a la CIJ suspender el referendo.

Mientras las partes se niegan a ceder, la ONG Control Ciudadano advirtió de la real posibilidad de una escalada en el conflicto y agregó que “es previsible que aumente la tensión diplomática en los próximos días”.