(22 de agosto del 2025. El Venezolano).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la existencia oficial de una hambruna en la Franja de Gaza, la primera registrada en Medio Oriente, tras confirmar que al menos 500.000 personas enfrentan una situación humanitaria catalogada como “catastrófica”.

El anuncio fue realizado por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo con sede en Roma que monitorea crisis alimentarias en todo el mundo. Según la ONU, la hambruna ya se desarrolla en la gobernación de Gaza, donde los niveles de hambre y desnutrición alcanzaron umbrales extremos después de 22 meses de guerra.

“Más de medio millón de habitantes se encuentran en condiciones críticas de hambre, indigencia y riesgo de muerte”, señaló la declaración oficial. El norte del enclave, especialmente Ciudad de Gaza, concentra la mayor parte de la crisis, en medio de la preparación de una nueva ofensiva militar israelí en esa zona.

El informe advierte que entre mediados de agosto y finales de septiembre la emergencia alimentaria podría agravarse y expandirse hacia el centro y sur del territorio. Tom Fletcher, director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, sostuvo que la tragedia “pudo haberse evitado” si no existiera lo que describió como “un bloqueo sistemático de Israel al ingreso de ayuda humanitaria”, reseñó DW.

“Esta hambruna nos perseguirá a todos. Los alimentos están disponibles, pero permanecen detenidos en las fronteras por restricciones impuestas por Israel”, dijo Fletcher en una conferencia en Ginebra.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, responsabilizó directamente al Gobierno israelí: “La hambruna es la consecuencia de las medidas adoptadas por Israel para obstaculizar la entrada y distribución de asistencia vital. Esta situación podría constituir un crimen de guerra al causar muertes por inanición de manera deliberada”.