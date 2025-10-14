(14 de octubre del 2025. El Venezolano).- La oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado el ataque a tiros contra dos activistas venezolanos, Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, que resultaron heridos en Bogotá.

El organismo internacional ha solicitado a las autoridades colombianas brindar protección a las víctimas e investigar y sancionar a los responsables del atentado.

Ambos activistas se encontraban en Colombia solicitando asilo tras haber huido de la persecución política en Venezuela. Velásquez, también activista LGBTIQ+, había solicitado acompañamiento a la Defensoría del Pueblo. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha prometido ampliar las medidas de seguridad para los defensores de derechos humanos extranjeros en el país.

El incidente ha generado una ola de rechazo por parte de la comunidad internacional y la oposición venezolana, incluyendo a la líder María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quienes han exigido una investigación inmediata y transparente, reseñó El Nacional

1/Condenamos el atentado con arma de fuego hoy en #Bogotá que dejó heridos a los venezolanos Yendri Omar Velásquez, defensor de derechos humanos LGBTIQ+, y fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+; y a Luis Alejandro Peche, consultor político, quien tiene también… — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) October 14, 2025