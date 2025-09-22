(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El estado Carabobo se prepara para una experiencia cultural sin precedentes con el festival alemán más importante del país; el Oktoberfest Valencia 2025, un evento que no solo rinde homenaje a la rica tradición alemana de la Colonia Tovar, sino que también se posiciona como una plataforma única para el turismo, la recreación familiar y la exposición de las mejores marcas nacionales.

Una celebración con 215 años de historia en Alemania y ya se ha vuelto tradición para la ciudad de Valencia. Lionrick Producciones, C.A. y D’ARPEV, C.A. se unen para realizar el festival con la auténtica tradición alemana en el estado Carabobo. Dicho evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en un espacio de más de 2.000 metros cuadrados en la Asociación de Ganaderos de Carabobo, prometiendo dos jornadas de puro disfrute para todos los asistentes con bebidas nacionales, importadas, artesanales y la gastronomía tradicional alemana.

Tradición, Música y Diversión para Toda la Familia

La entrada al Oktoberfest Valencia 2025 tiene un costo de solo 7€, lo que incluye acceso a shows tradicionales alemanes, juegos, rifas en tarima, música en vivo y un ambiente festivo diseñado para el esparcimiento familiar. Además, como un gesto de bienvenida, las primeras mil personas que ingresen al evento cada día obtendrán una Polar de cortesía para unirse al brindis inaugural.

La fiesta comenzará a la 1:00 p.m. con un cronograma tradicional que incluye un desfile de la producción, acompañado de las icónicas danzas del Jarillo Deutschtanzagruppe. El momento cumbre será el primer brindis, donde todos los asistentes levantarán sus jarras para gritar «¡Prost!» por la celebración de este Oktoberfest Valencia 2025; Para el cierre de cada día, el público podrá disfrutar de espectáculos musicales con reconocidos artistas y agrupaciones nacionales, haciendo de este un evento imperdible.

Las entradas para el Oktoberfest Valencia 2025 ya están disponibles a través de: www.megaboletos.com y en la cuenta de Instagram @megaboletos. Para más información, actualizaciones, patrocinios y stands sigue las redes sociales oficiales del evento: @oktoberfest_val o por el 0412.405.30.33 / 0414.429.83.07

El Oktoberfest Valencia 2025 es un evento invitado por Polar Pilsen, la Asociación de Ganaderos de Carabobo, Venprensa Carabobo, Lionrick Producciones y D’Arpev.